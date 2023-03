Boca dejó una muy mala imagen y perdió con Banfield, que venía último

Otra vez como visitante, Boca jugó mal y perdió ante Banfield, que todavía no había ganado en lo que va del Torneo LPF. El Xeneize careció de juego y levantó un poco su nivel por el ingreso de Equi Fernández y Cristian Medina, pero no le alcanzó para revertir el 0-1 a favor del Taladro.

¡Gol de Banfield! Quiroz puso el 1-0 ante Boca

Chiquito Romero le atajó un penal a Chávez: se salvó Boca

Con esta derrota, la segunda en la Liga (la otra fue por 2 a 1 ante Talleres, en Córdoba), el conjunto de la Ribera quedó con 11 unidades a 5 puntos del líder San Lorenzo que tiene 16.



En un partido más luchado que jugado los del "Taladro" pusieron la actitud y por momentos, necesarios para vencer a un rival que otra vez mostró un rendimiento, que deja preocupación en su cuerpo técnico.



Después de un buen primer tiempo los ganadores, que con esta victoria, dejaron la ultima posición con 6 puntos, sellaron una merecida victoria.



Boca que siguió con el dibujo táctico de 4-3-3, más allá de variantes en la parte final, volvió a tener problemas en creación de juego.



Más allá que en la parte final a través del juvenil Luca Langoni junto al arquero Sergio Romero los mejores de su equipo, tuvo dos situaciones claras para igualar, lo que no hubiese sido justo por el desarrollo del encuentro



En el comienzo del encuentro los locales, con la necesidad de conseguir su primera victoria en el torneo, salieron a posicionarse como dominadores del juego.



Enfrente Boca, con mejores individualidades, nunca pudo ponerse en el rol de protagonista.



El esquema de tres delanteros que volvió a instalar su entrenador no dio resultado ya que era un equipo demasiado largo, con sus dos zaguero cerca del arquero Romero muy lejos de sus volantes y delanteros.



Banfield, aprovechando eso se fue de a poco arrimando al arco de los visitantes y con algunas pocas paradas insinuaba que estaba cerca de ponerse en ventaja.



A los 22 minutos un centro de la derecha por parte de Emanuel Coronel, lo quiso desviar el paraguayo Bruno Valdez, de flojo primer tiempo, con tanta mala suerte que le erró a la pelota y le cometió infracción a Juan Bisanz.



El árbitro Hernán Mastrángelo cobró el penal que ejecutó el ex Boca Juniors, Andrés Chávez, muy anunciado pero fuerte y que desvío "Chiquito" Romero.



Es el segundo que ataja el ex arquero de la selección en la liga Profesional, porque el.otro había sido a Facundo Castelli, de Central Córdoba, de Santiago del Estero.



Pero Banfield siguió insistiendo hasta que a los 29 minutosun centro de un corner lanzado por Brahian Alemán conectó Quirós de cabeza ante la pasividad del arquero y lis defensores "xeneizes.



Era justa la ventaja porque los del sur eran hasta ese momento quienes más buscaban la victoria.



La única llegada para Boca fue un remate de Valdez, después de varios rebotes en el área, que fue al cuerpo de Facundo Cambeses.



Sobre el final de la etapa Corinel, lanzado al ataque, con un remate cruzado apenas desviado estuvo a punto de poner el 2 a 0.



En la parte final Hugo Ibarra movió el banco con los ingresos de Cristian Medina, Ezequeli Fernández y el ex Banfield, Martín Payero, pero más allá de algunas esporádicas llegadas no.pudo superar a un adversario que defendió su ventaja con "uñas y dientes"



El final encontró a la gente de Banfield cantando por una victoria que necesitaban a "gritos", mientras en Boca los rostros de los jugadores reflejaban las dudas de una pobre actuación.



El próximo partido de Boca será de local ante Instituto el domingo desde las 19, en tanto Banfied visitará a Talleres, en Córdoba, el lunes 20 de este mes a las 21, ambos por octava fecha de la Liga Profesional.