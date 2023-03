El DT de Francia reveló su indignación con los festejos de la Selección argentina: “Hubo actitudes inaceptables”

El pasado 18 de diciembre, en el estadio Lusail, la Selección argentina venció a Francia en el marco de la final del Mundial de Qatar 2022. En lo que muchos consideran el mejor partido de la historia de la máxima cita mundialista, la Albiceleste logró bordar a su escudo la tercera estrella y, a poco menos de tres meses, las celebraciones no tienen pensado parar.

En este contexto, quien rompió el silencio fue Didier Deschamps. El director técnico del elenco galo habló luego de quedar en las puertas del bicampeonato y, tras felicitar al conjunto de Lionel Scaloni, reconoció que hubo diferentes actitudes que no le gustaron sobre los festejos argentinos.

Didier Deschamps se refirió a lo sucedido en los festejos de la Selección argentina.

Para comenzar, en su diálogo con el diario francés Le Figaro, reconoció: "Felicitaciones a ellos, son campeones del mundo. Pero hubo hechos y actitudes inaceptables. No tengo ningún problema con que saltaran y se alegrasen, pero la noción de respeto no existió".

Fundamentalmente, Deschamps mostró su descontento con respecto a las burlas que recibió su delantero estrella, Kylian Mbappé. El delantero del París Saint Germain convirtió los tres goles de su equipo en la final ante la Selección argentina y, además, acertó su remate en la tanda de penales. "Nadie se merece eso. Aunque después hubo disculpas, algunas situaciones fueron demasiado lejos", expresó.

Para finalizar, el DT reconoció, y se mostró orgulloso, del trabajo de su equipo en el mano a mano con la Albiceleste: "Aunque sepa lo que hemos perdido, así son las cosas. Hay que aceptarlo. He vuelto a ver esa final varias veces... El escenario, la carga emocional, el contexto in situ con la ausencia de jugadores muy importantes... Pero me gustó la imagen del equipo francés".