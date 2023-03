El contundente comunicado del Real Madrid ante el escándalo arbitral del Barcelona

El fútbol español está en vilo por el caso Negreira, en el que la Fiscalía de dicho país acusa al Barcelona de haber pagado millonarias sumas al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, para verse favorecido por los referís. Esto desató un escándalo, con el club culé en riesgo de perder su lugar en la próxima Champions League, y el Real Madrid salió al cruce con un fuerte comunicado.

El club merengue, presidido por Florentino Pérez, avisó que tomarán cartas en el asunto: "Ante la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el F. C. Barcelona y dos de sus presidentes por las sospechas fundadas de corrupción y sus relaciones con quien fuera el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, el presidente ha convocado con carácter urgente a la Junta Directiva mañana domingo 12 de marzo de 2023 a las 12:00 h", comunicó en sus redes sociales.

Luego, el posteo explica que la reunión será "a fin de decidir las acciones que el Real Madrid estime oportunas con relación a este asunto". Cabe destacar que este sábado, el Real Madrid venció por 3-1 al Espanyol en el Santiago Bernabeú.

Qué dijo Xavi sobre las tremendas acusaciones al Barcelona

Xavi habló sobre el caso que atormenta al Barcelona.

El técnico azulgrana Xavi Hernández volvió a salir al paso este sábado sobre el caso Negreira y comentó que ante los últimos sucesos, como la denuncia de la Fiscalía, el presidente de la entidad (Joan Laporta) le dice que estén "tranquilos".



El último episodio ha sido la denuncia de la Fiscalía al Barcelona por corrupción en el ámbito deportivo, así como por delitos de administración desleal y falsedad para los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.



Preguntado sobre si le preocupa la imagen que este caso está generando en el Barcelona, Xavi dijo que éste es "un tema y una pregunta" para el presidente: "Él nos dice que estemos tranquilos, que estemos por el fútbol, esto es lo que me conviene y me ocupa".



Asegura que el equipo está "concentradísimo" en el partido de mañana en San Mamés y que en el vestuario no se ha hablado de todo esta cuestión de Negreira.



Fuente: EFE