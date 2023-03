El jugador de River que le preocupa a Demichelis y podría irse en junio

Hasta el momento, en lo que va del 2023, Matías Suárez no ha podido sumar minutos con la camiseta de River. El cordobés no ha logrado recuperarse de la sinovitis en su rodilla derecha y es por ello que Martín Demichelis no ha podido contar con él en lo que va del año.

En lo que va del ciclo de Micho, el exjugador de Belgrano de Córdoba solamente pudo disputar minutos en el primer partido amistoso del ciclo ante La Calera (de Chile). En la previa del debut oficial ante Central Córdoba, el DT fue claro a la hora de referirse a la situación del delantero.

Matías Suárez no logra recuperarse de la sinovitis en su rodilla derecha.

"El futuro de Matías Suárez es incierto”, había dicho Micho horas antes del triunfo de River ante el Ferroviario en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. La postura de Demichelis es clara, no contará con Suárez en el equipo hasta que este no logre ponerse al 100% desde lo físico.

El hombre de 34 años, que fue de los jugadores más destacado del ciclo de Marcelo Gallardo, sufrió una enorme caída en su rendimiento. Esto se debe a que, en los últimos años, las dos roturas de ligamentos que sufrió cuando defendía los colores del Anderlecht (de Bélgica), comenzaron a pasarle factura.

Es por esto que, como dijo Demichelis, el futuro de Matías Suárez con la camiseta de River es incierto. El cordobés tiene contrato hasta diciembre del 2023 y toda esta situación hace pensar que podría adelantar su salida al mes de junio. En Belgrano, el club donde debutó en 2005, lo esperan con los brazos abiertos. ¿Volverá?