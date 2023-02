Merolla rompió el silencio tras la negociación fallida con Boca y ser colgado por Huracán: “Estoy…”

Lucas Merolla fue uno de los protagonistas del mercado de pases veraniego. Boca mostró su interés por él en noviembre de 2022 y las charlas con Huracán se estiraron hasta la fecha límite para incorporar, pero nunca llegaron a buen puerto. Luego de muchos rumores acerca de su salida y ser colgado en el Globo, el defensor central rompió el silencio y habló de todo.

En diálogo con TyC Sports, Merolla se refirió al estado de su renovación con el club de Parque Patricios: "No es un momento lindo el que me toca pasar, pero bueno, trato de llevarlo de la mejor manera, siempre cuidando mis principios y futuro. Hay que seguir adelante, estamos en buen diálogo con la dirigencia para cerrar y quedarnos todos contentos", expresó.

Luego, el zaguero de 27 años explicó su situación futbolística: "La verdad que no pude ir [al último partido de Huracán como local], estoy trabajando con el grupo, pero diferenciado. Entiendo a la dirigencia, ellos tienen que cuidar la institución, fue una orden que bajaron ellos. Alenté a mis compañeros desde casa, fue raro, duro. Esperemos que se pueda solucionar pronto". Tras ser titular en el debut ante Defensa y Justicia, Diego Dabove no convocó a su capitán para los últimos partidos del Globo.

"No descarto nada, esperaremos algo bueno para los dos. Si vemos que lo mejor es una transferencia ahora, se hará", afirmó Merolla. Por último, echó por tierra la posibilidad de firmar un precontrato con Boca para llegar al Xeneize con el pase en su poder a mitad de año: "Se dijeron un montón de cosas, nunca salí a desmentir nada porque creo en mi persona. La gente que me conoce sabe que no haría algo así", sentenció.

"Fue una lástima que se dijeran tantas cosas, no solo para mí sino también para mi familia que ven todo eso. Ellos me conocen y saben que no soy una persona así. Pero bueno, no hubo la privacidad que se merecía el tema. Ahora a seguir negociando y trataremos de llegar a algo que sea lo mejor para todos", cerró Merolla.