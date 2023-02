La estrategia “simuladora” del arquero de Centro Español en los penales ante Tigre que consumaron el batacazo

Centro Español, que milita en Primera D, dio una de las sorpresas de la Copa Argentina tras eliminar a Tigre en la definición por penales por 5-4, luego de igualar 1 a 1 en los noventa minutos reglamentarios, por los 32avos. de final del certamen.

Esta es la segunda vez que un equipo de esa categoría elimina a uno de la Liga Profesional, en la edición de 2019 Real Pilar había venció por 1 a 0 a Vélez, y una de las figuras del duelo fue el arquero del Gallego, Tabaré Benítez. El joven, de 24 años, atajó le primer remate de la tanda a Mateo Retegui, reveló una curiosa historia que se volvió viral.

Mientras respondía preguntas dentro del campo de juego, Benítez mostró la botella de agua donde supuestamente tenia el nombre de los pateadores de Tigre, aunque no era tan así: "No se ve nada, nunca se vio. Miraba para ver si alguno se ponía nervioso. Pero no se asustan, ellos no se asustan".

"Es un sacrificio lo que hacemos los jugadores del ascenso, tenemos que hacer otras cosas a la tarde porque no alcanza, físicamente no estamos igual que ellos. Por sacrificio lo sacamos adelante. Yo soy peluquero en una barbería en Quilmes. La verdad es una alegría inmensa. No tuvimos muchos días de trabajo, ellos son jugadores de Primera y no te perdonan", agregó.

Además, le dedicó el triunfo a su familia: "Se lo agradezco a mis viejos, a los 14 años me vine a vivir solo a una pensión desde Entre Ríos. Ahora viene Defensa, un equipazo de los que mejores juegan como Tigre y nosotros vamos a tener que laburar el triple, cada vez es más difícil. Pero vamos a pelear".