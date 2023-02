La tremenda reacción de los hinchas del PSG tras la eliminación de la Copa de Francia ante el Marsella

Año tras año, el Paris Saint-Germain junta a grandes figuras y compra jugadores destacados de distintos puntos de Europa. Sin embargo, el conjunto de la Ciudad Luz arrastra un problema que no pareciera tener solución: el funcionamiento del equipo. No importa si los que están dentro de la cancha son Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé y Sergio Ramos, lo cierto es que a los entrenadores les cuesta mucho hacer un grupo a partir de las estrellas. Cada vez que hay un tropezón como el sufrido este miércoles ante el Marsella, los hinchas explotan y piden por la cabeza del entrenador, Christopher Galtier en este caso.

Galtier, apuntado por los hinchas.

El Olympique de Marsella se quedó con Le Classique sin atenuantes y eliminó al PSG de la Copa de Francia. Ante tamaño golpe en el ámbito doméstico, los fanáticos del club dominante en Francia estallaron en Twitter: "Debemos despedirlo de inmediato", fue la tónica de una gran cantidad de mensajes en la cuenta oficial del equipo.

"Galtier, ya no puedo defenderte", "Galtier tiene muchas ganas de perder el partido, no es posible, no puedes meter a Soler cuando vas perdiendo 2-1. Maldita sea", "Galtier dimisión" y un sinfín de tuits contra el entrenador aparecieron en la red social. Cabe recordar que el francés reemplazó a Mauricio Pochettino hace solo ocho meses.

#OMPSG faut vire galtier — Michael Sparrow uD83CuDDE8uD83CuDDF5 (@M_Sparrow92) February 8, 2023

Galtier je peux plus te défendre la #OMPSG — Evan (@LeKroKeur) February 8, 2023

Galtier veut vraiment perdre le match c'est pas possible tu fais pas rentrer Soler quand t'es mené 2-1 putain #OMPSG — Colin Magnan-Goupil (@MagnanColin) February 8, 2023

Lo cierto es que, más allá de la baja de Mbappé y el nivel de algunos de sus dirigidos, Galtier no dio pie con bola con sus decisiones para el clásico. El PSG salió a jugar sin 9, con Messi y Neymar solos en punta. Como era de esperar, el equipo tuvo serios problemas para abastecer a sus dos grandes figuras.

Como si la derrota fuera poco, el Marsella jugó mucho mejor y no necesitó del poderío estelar de su rival. Aunque esta eliminación cayó como baldazo de agua fría, al PSG todavía le queda un cruce dificilísimo ante el Bayern Munich por Champions League.