La fuerte frase del Tigre Gareca que lo aleja de dirigir a Boca: "Es muy difícil..."

Uno de los grandes candidatos de Juan Román Riquelme para dirigir a Boca era Ricardo Gareca. El Tigre, quien se despidió en 2022 de la Selección de Perú tras no clasificarse al Mundial de Qatar 2022 en el repechaje, reapareció ante los medios este martes y, a pesar de la presencia de Hugo Ibarra en el cargo de entrenador se refirió a la posibilidad de llegar al Xeneize en el futuro.

Ricardo Gareca aseguró que "es muy difícil" que sea técnico de Boca.

En diálogo con Super Deportivo, Gareca primero candidateó a Martín Palermo para los próximos años como técnico azul y oro y luego dejó casi descartado su arribo: "Boca tiene muchos técnicos que han ganado muchas cosas como jugadores y se están abriendo camino como entrenadores. Merecen la oportunidad que se les está dando, y todavía falta Palermo, que siempre está dando vueltas y que seguramente terminará siendo técnico de Boca. Por eso, es muy difícil que se dé la posibilidad que dirija a Boca”.

En ese sentido, igualmente, no quiso asegurar que nunca aceptaría una propuesta en el futuro, aunque no lo puso como uno de sus objetivos: “No le cierro las puertas a nada, no es algo que me propongo. El fútbol te lleva a lugares que no tenías pensado. Solo quiero que me encuentre preparado. Es mi trabajo, no es algo que yo elija".

El Tigre también se refirió a su gran etapa como técnico de Perú: "Fueron 7 años y medio de mucha intensidad. Me quedé con la sensación amarga de no haber estado en Qatar". El entrenador comentó sobre la Copa del Mundo: "Un ambiente de un Mundial es distinto. Siempre tuve la intención de verlo desde adentro a Qatar y fue un golpe duro, pero estoy acostumbrado que los resultados forman parte de nuestra carrera. Convivimos con la frustración. Cuando uno empieza alejarse de lo que paso uno vuelve a la normalidad".

Por otra parte, reflexionó: "En Perú aprendí que puedo trabajar en selecciones. Me di cuenta que lo puedo hacer y asumir compromiso de selecciones y vivir afuera. Ese fue el aprendizaje que me dejó. Me deja la experiencia adquirida. Me gustó el trabajo de selecciones. Hoy me siento en un momento ideal como entrenador".

Además, Gareca habló sobre Lionel Messi y lo elogió, aunque no quiso elegirlo como el más grande de la historia: "Messi está sentado en la mesa de los diferentes y legendarios. Tengo palabras de agradecimiento para nosotros que nos gusta el fútbol, el talento, la habilidad, el gol, él ha hecho un poco de todo. Si se eligen los mejores del mundo, él está entre ellos. Ahora decir 'este es el mejor del mundo', no lo sé".

"Habría que investigar más, porque no se trata solamente de lo que ganó. Al menos para mí, tienen que ver otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, tiene que ver en lo completo que es el jugador. Para definir quién es el mejor del mundo no alcanza con determinar cuántas cosas ganó, porque todos ganaron cosas importantes”, agregó el exdelantero de Boca y River.

Por otro lado, Gareca recordó que habrá fútbol en la era post-Messi: "Salió campeón del mundo Pelé, salió campeón del mundo (Diego) Maradona y salió campeón del mundo Messi y el fútbol no cambió, sigue. Si apareció un Messi, es porque antes hubo un Maradona y antes un Pelé. Nosotros tenemos esa raza. No es que si se va Messi desaparece todo. El fútbol sigue andando y si hay algo que no va a desaparecer es el fútbol".

"Con 35 años a Messi lo veo joven y entero. No lo veo acabado. La imagen que transmite ayuda mucho, una imagen que tiene que ver con lo ideal. Lo de Leo es una excepción. Yo no me agarraría tanto del jugador, a mí me gusta el Messi que despierta desde su familia. Alcanzar ese nivel como jugador no es normal para el futbolista de estos tiempos, pero sí como profesional. Ese es el legado que deja él: se puede ser un jugador excepcional, con una vida tranquila", opinó Gareca.

Finalmente, comentó: "Si vos me preguntas qué fue lo que más me gusto de él en este Mundial, no fue tanto lo que hizo futbolísticamente, me gustó mucho más su carácter, su liderazgo como capitán y su compromiso. Protestando cuando había que protestar, estando en calma cuando tenía que estar en calma. Enojado cuando se tenía que enojar. Futbolísticamente lo vi como nos tiene acostumbrados, pero me gustó mucho más su carácter”.