La respuesta de Orsini a las críticas por su nivel en Boca: “Siempre para…”

El puesto de delantero como referencia de área es uno de los más difíciles en Boca. Porque ante la ausencia de Darío Benedetto, suspendido, y con un solo gol en dos partidos de la Liga Profesional, las críticas muchas veces caen sobre quien ocupa ese lugar, independientemente de que también se haga foco en la falta de juego del equipo. Y Nicolás Orsini, quien fue titular ante Atlético Tucumán y Central Córdoba en los primeros dos duelos del torneo, envió una especie de respuesta a esas críticas en su cuenta de Instagram.

El delantero, que tiene cuenta privada y solo sus seguidores (que son aceptados o no por el futbolista) pueden ver lo que publica. En sus historias, Orsini subió una imagen suya con la camiseta de Boca en La Bombonera del partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, con un mensaje claro: "Siempre para adelante".

Esas tres palabras pueden significar un aliento para sí mismo, en tanto que la foto viene acompañada también por una canción que tiene mucho que ver con el mensaje y con el momento que atraviesa el jugador. Se trata de Salud y Vida, del puertorriqueño Daddy Yankee, que tiene una letra contra sus detractores.

"Que Dios te multiplique lo que me deseas, yo tengo la salud pa' enfrentar la mala marea. Donde tengo los pies mucho me quieren ver la cabeza. En esta selva de cemento hay fiera por naturaleza, pero al gran caballo, grandes espuelas, no le tengo miedo a los grandes problemas", dice particularmente la parte que eligió Orsini, justamente una fuerte respuesta ante las críticas por su nivel en Boca, que hasta ahora ha sido irregular pero que en los últimos encuentros ha mejorado.

Justamente, Orsini eligió un mensaje de resiliencia y de fortaleza ante las críticas, acompañado del "siempre para adelante" y un emoji de un brazo que muestra fuerza, para dejar en claro que va a esforzarse por mejorar día a día y demostrarle a quienes quieren ver su cabeza en el piso que va a luchar para ganar.

De cara al duelo entre Boca y Talleres de este sábado en Córdoba, el delantero por ahora se perfila como titular, aunque la llegada y el ingreso de Miguel Merentiel en el último partido ante los santiagueños hace pensar que el ex Defensa y Justicia puede llegar a reemplazarlo en el próximo encuentro.

El atacante ex Lanús de 28 años convirtió tres goles en 34 partidos desde su llegada a Boca en 2021, muchas veces con pocos minutos después de ingresar desde el banco de los suplentes, con 15 titularidades en total y completando los 90 minutos apenas en seis encuentros.