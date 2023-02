Con Rosario Central en vilo, la decisión de Di María en medio de rumores de su salida de Juventus

El presente de la Juventus es una película de terror. El club de Turín recibió una quita de 15 puntos en la actual temporada de la Serie A por la denominada Causa Plusvalías, en la que se determinó a la Vecchia Signora como culpable de fraude económico por modificar los números de transferencias de sus futbolistas. Además de llevarse puestos a sus máximos dirigentes, la sanción provocaría grandes cambios en el plantel como la salida de, entre otros, Ángel Di María.

A un año de su llegada, Di María se marchará de la Juventus.

De acuerdo con la información publicada por La Gazzetta dello Sport, el club bianconeri decidió no renovar aquellos vínculos con futbolistas que terminan en junio de este año. Por esta razón, jugadores como Adrien Rabiot, Leandro Paredes y el Fideo tendrán libertad de acción para su futuro. Esta decisión de la Juventus generó incertidumbre e ilusión en el fútbol argentino y el rosarino ya sabría qué quiere hacer a partir del 1° de julio.

Según aseguró TyC Sports, Di María buscaría quedarse un año más en el fútbol europeo. En reiteradas ocasiones post título en Qatar, el todavía jugador de la Juve aseguró que su idea es llegar a la Copa América de Estados Unidos 2024 en plenitud: "Voy a intentar llegar a la Copa América y si no, me bajaré antes. Me siento bien. Siempre fui honesto con este tema y cuando me dé cuenta que no va, daré el paso al costado", expresó en Líbero.

Mientras tanto, en Rosario Central esperan ilusionados por la vuelta de su hijo pródigo. En el último tiempo, Di María dijo una y otra vez que le gustaría regresar al Canalla, club donde se formó. Sin embargo, el sueño podría postergarse un tiempo más.

Por otra parte, la Juventus espera ahorrar 70 millones de euros al no renovar a titulares como el francés Rabiot, los argentinos Paredes y Di María y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, según explicó el presidente del grupo económico que posee al club, John Elkann. Más allá de que ese dinero podría destinarse a las batallas legales, lo cierto es que la participación de la Vecchia Signora en la próxima Champions League corre peligro y, con ella, su plantel lleno de figuras.