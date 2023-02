La terminante advertencia de Guardiola al Manchester City tras la grave acusación de la Premier: "Si me..."

Clima caliente en el Manchester City. Es que la Premier League acusó este lunes al club de irregularidades financieras en sus cuentas con un durísimo comunicado, y la institución se arriesga a distintas sanciones que incluyen el descenso. Ante el escándalo, Pep Guardiola tomó una terminante decisión: avisó que, si le mienten respecto de las acusaciones, dejará su cargo inmediatamente.

El entrenador del Manchester City podría renunciar a su puesto después de las acusaciones por irregularidades financieras.

Todo comenzó porque la Premier League explicó que Manchester City no proporcionó "información veraz" sobre diferentes temas como el sueldo del entrenador durante cuatro años, los ingresos del club, incluidos patrocinios; además de no haber cumplido la regulación de la UEFA en cuanto a 'fair play' financiero y licencia, ni la de la liga inglesa en cuanto a beneficio y sostenibilidad.

En ese sentido, aseguraron que el club no dio la "información y documentos necesarios para la cooperación de la investigación entre 2018 y 2023". Las acusaciones, referidas al período entre 2009 y 2018, fueron derivadas a una comisión independiente que se encargará de investigarlas.

Por su parte, Guardiola fue firme respecto de la situación y, según The Sun, le manifestó a la directiva: "Le dije a nuestra gente 'Cuéntenme todo sobre las sospechas que hay. Los miré y les creí al 100 por ciento desde el primer día, pero les señalé...Si me mienten, al día siguiente no estaré aquí. Estaré fuera y ya no serán mis amigos'".

"Me gusta representar a un club que está haciendo las cosas bien. Al final no se trata de ganar la Champions o la Premier League, se trata de hacerlo siempre bien, por nuestra gente y nuestra afición", expresó el entrenador de Manchester City según la información del medio inglés.

El City respondió horas después a las acusaciones con un comunicado que indica que está "sorprendido por la publicación de estas supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League, particularmente dado el amplio compromiso y la gran cantidad de materiales detallados que se le han proporcionado a la EPL".

El caso del club inglés será juzgado por una comisión independiente, que será la que tenga que dirimir si el equipo de Manchester es culpable y qué sanción merece por el centenar de irregularidades que la Premier League entiende que ha cometido.

La comisión tiene poder para aplicar sanciones que van desde el descenso hasta la pérdida de puntos esta temporada, ya que es poco probable que los resultados de otras temporadas se vean afectados por este caso. El City también puede recibir multas económicas, como ya le ocurrió en 2020, cuando la UEFA le sancionó con 30 millones de euros, que fueron reducidos a 10 tras la apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La comisión también puede impedir al City inscribir nuevos jugadores.

Manchester City se encuentra segundo en la Premier League con 45 puntos detrás de Arsenal, que lidera con 50 unidades. El equipo de Guardiola viene de caer 1 a 0 ante Tottenham y no pudo aprovechar la derrota del puntero frente a Everton del sábado. El domingo que viene, el equipo que tiene a Julián Álvarez y Máximo Perrone jugará ante el Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía.