La dura crítica a Haaland de una histórica figura de la Premier: “Puede que se haya equivocado de club”

El Manchester City no supo aprovechar la caída del líder Arsenal y, ante Tottenham, cosechó su segunda derrota consecutiva en condición de visitante. Pero, además del nuevo traspié que recibieron los dirigidos por Pep Guardiola, el dato que llamó la atención fue el que tuvo como protagonista a Erling Haaland.

El noruego, goleador de la Premier League con 25 goles (ocho más que Harry Kane quien es su inmediato perseguidor), no registró ningún tiro al arco durante los 90 minutos en el duelo ante los Spurs. En este contexto Jamie Carragher, histórica figura del fútbol inglés, apuntó contra el delantero.

Carragher criticó a Haaland tras no patear al arco en el duelo ante Tottenham.

Sobre esta situación. ante los micrófonos de Sky Sports, el ídolo del Liverpool lanzó: “Sé que eso no ocurre tan a menudo con la forma de jugar del City. Haaland viene de una liga, la del Borussia Dortmund, en la que se juega al contragolpe, de extremo a extremo, y se veía esa velocidad endiablada. Aquí no se ve. Puede que haya elegido el club equivocado para sacar lo mejor de él”.

“Ahora no vemos todo de Haaland. Se puede decir que el Manchester City es un equipo diferente. Ha marcado 25 goles en la Premier League. El Manchester City como equipo ha marcado la misma cantidad de goles, pero ha encajado más y es mucho más fácil de contraatacar”, añadió Carragher.

“Solo hemos visto el 60% de Haaland. Son un equipo diferente y un equipo inferior con Haaland en él, pero de nuevo no es culpa suya. El City, como equipo, no jugará al fútbol de extremo a extremo. No es el estilo de Guardiola y sus jugadores no tienen la energía, la potencia o el ritmo para jugar de extremo a extremo. Haaland seguirá marcando goles. Pero no estamos viendo todo lo que este jugador puede hacer debido al equipo al que ha ido”, sentenció Carragher, ex futbolista y actual panelista del programa deportivo.