El posteo de un campeón del mundo con Argentina que revolucionó el mundo Boca

Son muchos los campeones del mundo con la Selección argentina que han manifestado el deseo de volver en un futuro al fútbol de nuestro país. Ángel Di María podría hacerlo cuando termine su contrato con la Juventus, Nicolás Otamendi está siendo tentado por River pero un compañero del Fideo revolucionó el mundo Boca con una simple publicación en las redes sociales.

Se trata de Leandro Paredes, actualmente en la Vecchia Signora, que con un simple posteo ilusionó a todos. El volante de la Scaloneta subió a su cuenta de Instagram la foto compartida por un viejo amigo de la cantera xeneize, Francesco Celeste, quien escribió: “Falta mucho, loco?”, etiquetando además al jugador de la Juve que finaliza su contrato a mediados del 2023

El surgido de las Inferiores tiene claro que desea volver al Xeneize en algún momento y lo expresó tiempo atrás, aunque no puso una fecha estimativa de regreso: "Me encantaría volver a Boca algún día, desde el momento en que me fui dije que me gustaría. Tengo dos años de contrato, y lo que tenga que pasar, va a pasar. Hay que vivir la vida con tranquilidad".

La última vez que Paredes estuvo en La Bombonera fue en junio de 2022 y recibió una reconocimiento de parte de Mauricio Serna y Raúl Cascini, y dos camisetas del Xeneize. Curiosamente, Paredes nunca usó el número 5 con el que lo homenajearon aquella noche en La Ribera.

No hace mucho, a través de una historia de Instagram, Lea mostró su tatuaje del estadio de Boca que se hizo en el pecho. Una muestra más del amor que tiene por el club, que seguramente en poco tiempo lo tendrá de vuelta.