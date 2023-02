La explicación de la fiscal apuntada por Boca sobre la clausura de la tercera bandeja

La clausura parcial de La Bombonera generó mucha polémica. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la decisión horas antes de que Boca recibe a Central Córdoba y los fanáticos apuntaron directamente contra la fiscal que atiende la causa, ya que no es la primera vez que toma alguna medida contra el club de La Ribera.

Ante esto, Celsa Ramírez rompió el silencio y explicó los motivos de que la llevaron a inhabilitar la tribuna: "El sábado, a partir de un video que se viralizó en el partido de Boca contra Corintios [sic], se hizo una investigación que consistió en inspecciones por distintas áreas idóneas del Gobierno de la Ciudad”.

Celsa Ramírez, la fiscal que atiende la causa.

"Como para la Fiscalía no fue suficiente la información que en ese momento se había dado, de que no había riesgo, se pidió al Juzgado que se ordene una pericia y se dio intervención a dos peritos, un arquitecto y un ingeniero, para que analizaran el estado de las estructuras. Esto se llevó adelante en una evaluación de tres etapas y se le dio intervención a Boca, que contrató a un estudio de técnicos y realizaron algunas pruebas con piletas Pelopincho en las gradas", agregó en diálogo con Boca de Selección.

En la misma línea, continuó: "Esto técnicamente se determinó a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que estuvo supervisando. Por el exceso de aforo, que no permitía a los hinchas acceder a las tribunas y ni siquiera circular. Todas esas circunstancias, más los informes nuevos de Boca, fueron analizados esta semana".

"Como fue escaso el tiempo, llegamos a hacer el pedido el viernes y el Juzgado se expidió. Lo que fue contundente es que los expertos aseguran que no se puede garantizar la seguridad de las personas. Ni en esa tribuna, ni debajo. Es gravemente peligroso", dijo y recordó: "En los videos se ve que ni siquiera había espacio para circular, los hinchas no tenían forma de acceder a las tribunas. A eso se le suma que un hincha se tiró de la tribuna y cayó en alambras de púas...".

"No es una decisión azarosa. Está basado en informes técnicos que analizan los peritos. Hasta que no se hagan las pericias y los informes técnicos que aseguren que las personas van a estar bien en esa tribuna, se dispondrá esta medida. Acá no hay ninguna otra cuestión que no sea la que se viene investigando desde la fiscalía", cerró.