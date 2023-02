Tras varios años, Passarella reapareció en una cancha del fútbol argentino: qué equipo lo homenajeó

Este fin de semana, los clubes del fútbol local hicieron más homenajes por la consagración de la Selección argentina en Qatar 2022. Tal como se había visto en la primera fecha, los conjuntos que jugaron en sus canchas contaron con una réplica de la Copa del Mundo y un grupo de niños y niñas que posaron junto a ella. Más allá de esto, Sarmiento de Junín agasajó a Daniel Alberto Passarella, capitán del equipo que gritó campeón en 1978.

El Kaiser, nada menos que el único bicampeón mundial en la historia de la Selección, surgió de las inferiores del equipo juninense. Pese a no haber debutado en Primera con el Verde, Passarella es un emblema del club que merecidamente le rindió homenaje. Lo sorprendente fue que hace mucho tiempo que el ex presidente de River no era visto en una cancha del fútbol argentino.

Antes del partidazo que jugaron Sarmiento y Barracas, el exjugador y técnico de la Albiceleste alzó con sus manos la Copa del Mundo y la mostró a los cuatro costados del estadio Eva Perón. Además, Passarella utilizó una camiseta especial de Sarmiento con los colores de la Selección argentina y la 3 en la espalda.

Passarella con la Copa del Mundo en 1978.

El oriundo de Chacabuco besó y alzó el trofeo en varias oportunidades mientras recibía el aplauso de jugadores, cuerpos técnicos e hinchas. Como no podía ser de otra forma, de fondo sonó la canción Muchachos de La Mosca.

En su carrera como futbolista, Passarella jugó 70 partidos con la Selección mayor, en los que marcó 22 goles. Como si fuera poco, fue el capitán de la primera Argentina campeona del mundo en 1978 y formó parte del plantel en México 1986, aunque no sumó minutos.