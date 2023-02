La frase sin filtro de Messi sobre el miedo que sintió durante el Mundial: "Estaba el cagazo de…"

Lionel Messi dejó la puerta abierta para estar en la Selección argentina en el Mundial 2026, aunque reconoció que "parece difícil, por la edad, por lo físico", señaló que el plantel tuvo un "comportamiento ejemplar" en la conquista ecuménica en Qatar 2022 pero confesó que sintió temor luego de la derrota ante Arabia ya que todo se había puesto cuesta arriba inesperadamente.

En diálogo con el diario Olé, el rosarino reveló: "Si bien estábamos confiados en lo que éramos y podíamos hacer incluso en la derrota de Arabia, estaba el cagazo de que no salga el partido como esperábamos con México, no era fácil después de empezar perdiendo. Porque si no ganabas, ya empezabas a depender de otros. Y si perdíamos, ni hablar, ya estábamos sin chances".

"Pero ahí se demostró la fortaleza del grupo, lo que éramos nosotros como grupo y fue una prueba única que a raíz después del partido con México hizo que se fortalezca más todo. Pero obviamente estaba el miedo de que no salga como nosotros pretendíamos, incluso fue uno de los peores partidos a nivel juego y es normal por lo que nos estábamos jugando", agregó.

En la misma línea, Messi contó: "Después de ahí estaba muy confiado y muy tranquilo. Con Polonia hicimos un partido bárbaro ya, incluso cuando erré el penal seguimos jugando de la misma manera e incluso mejor. Empezamos a tener mucho más control del partido, posesiones largas, era ser lo que éramos nosotros antes de perder con Arabia".

"El haber perdido con Arabia fue una casualidad, tuvimos muchas ocasiones en el primer tiempo y si nos hubiéramos puesto 2-0, el partido hubiese sido totalmente diferente. Ellos llegaron dos veces, nos hicieron dos goles y nos costó. Era un volver a la esencia nuestra. El golpe de Arabia nos hizo bien, por ahí teníamos un exceso de confianza que sabíamos que jugáramos contra quien jugáramos nos íbamos a plantar de igual a igual y que le podíamos ganar a cualquiera", cerró Messi que este sábado volverá a ponerse la camiseta del PSG para afrontar un nuevo desafío en la Ligue 1 ante Toulouse, duelo que arrancará a las 13.