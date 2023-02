La contundente afirmación del agente de Merolla sobre su pase a Boca

La intención de Boca sobre el cierre del mercado de pases es incorporar a Lucas Merolla, defensor de Huracán que tiene decidido salir de su club actual y recalar en el Xeneize, aunque por el momento no hay acuerdo por su transferencia. El central de 27 años, de los hombres más importantes del equipo de Diego Dabove, plantó este viernes a la directiva del Globo para una reunión por la renovación de su contrato que vence en julio y recibió un ultimátum: o renueva o lo cuelgan hasta que termine su vínculo. En ese contexto, el representante Carlos Papandrea reveló que el futbolista quiere irse y "asegurar su futuro".

En diálogo con TyC Sports, el agente de Merolla se refirió a la reunión de este viernes, a la que no asistieron: "La idea de Lucas es poder concretar una venta y eso es lo que manifestó. La idea es que pueda tener la posibilidad de jugar y tener la tranquilidad de asegurar su futuro".

Consultado por la posibilidad de renovar su contrato con Huracán, Papandrea afirmó: "No, la idea es que en este mercado pueda salir, tuvo la posibilidad concreta de Boca Juniors, pero por distintos motivos no se ha dado".

"La idea era que se pongan de acuerdo entre instituciones, todo lo que es el contrato del jugador estaba arreglado. No se llegó a un acuerdo entre Boca y Huracán. Intentamos respetar que cada institución va a negociar y nosotros, por el lado nuestro, tratar de llegar a un acuerdo contractual con el jugador", agregó el representante.

Merolla, en ese contexto, podría quedar "colgado" si no renueva su contrato, en la previa del encuentro entre Huracán y Banfield de este lunes: "Es una decisión que no sé si tomó el técnico, no me puedo meter donde no me corresponde".

Por otra parte, el agente de Merolla habló sobre la oferta del Riga de Letonia, que le acercó al futbolista un contrato importante en lo económico: "La realidad es que la oferta es concreta, a nivel económico es muy importante y obviamente se está evaluando. Siempre uno, sobre todo Lucas, trata de que se alineen los planetas y que lo futbolístico también lo lleve a lo económico. Hay mercados que no han cerrado y estamos tratando escuchar ofertar que puedan llegar en estos días también".

"Lo que es económicamente es una buena propuesta, pero lo está estudiando Lucas. Está un poco en la decisión de él poder tomar la determinación. Por el momento está en estudio y se está evaluando la posibilidad. No se ha tomado la decisión", afirmó.

Igualmente, Papandrea afirmó cuál es la intención de Merolla: "El deseo de Lucas era jugar en Boca, pero que en lo económico le sirva a Huracán y que puedan llegar a un acuerdo. Eso no se pudo dar por distintos motivos. De alguna manera cerraba todo, pero a veces no es como uno pretende sino como se dan las cosas. Tenía la ilusión de dar un salto económico y futbolístico, más allá de que a Huracán él le tiene un sentido de pertenencia y un amor incondicional, lo ha demostrado con un montón de hechos".

"A veces no se dan las cosas como uno pretende, él quería que todo se diera en vías normales y que llegaran a un acuerdo. Entre instituciones no se pudo dar. La buena predisposición del lado de Lucas estuvo y dejó siempre claro que se tenían que poner de acuerdo entre clubes", comentó.

Consultado por un eventual cruce con hinchas de Huracán y por si dirían que él no está en Boca porque tanto el jugador como el representante tienen códigos, Papandrea afirmó: "No tengas ninguna duda. Siempre buscamos en vías normales que se diera el acuerdo, pero lamentablemente no se dio. Cuando hay una negociación tienen que quedar conformes ambas partes".

"Lucas siempre respetó al club y trató hasta último momento que se pusieran de acuerdo. A veces, por algo no se dan las cosas. Hubo diálogo, pero no hubo acuerdo porque cada uno defiende sus intereses", explicó.

Más tarde, desde el panel de TyC Sports le informaron a Papandrea que Boca prestó a Oscar Salomón a Montevideo City Torque para tener un cupo más para incorporar jugadores. En ese sentido, el representante se sorprendió y afirmó: "Recién me entero del nuevo cupo de Boca, pero volvemos a lo mismo, se tendrían que poner de acuerdo Huracán y Boca por el pase. Tratamos de estar al margen porque son negociaciones entre clubes y tendría que ser natural que Boca y Huracán se pongan de acuerdo".

El zaguero central por ahora permanece en Huracán, donde no volvería a jugar si no firma la extensión de su contrato que vence a mitad de año. ¿Dónde terminará Merolla?