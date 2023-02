El mendocino Franco Pandolfino arrancó el Superbike de Brasil con podio

Franco Pandolfino, el piloto que tiene Mendoza en el Superbike de Brasil, arrancó la temporada 2023 con todo. Tras reponerse del fuerte dolor generado en una fuerte caída en los entrenamientos, el hombre del Luvizotto Racing Team cerró la primera fecha con un valedero tercer lugar. La carrera se disputó en el circuito de Interlagos.

El mendocino, que en un principio se desenvolvería en una categoría superior, volvió a correr en la Supersport 600 Pro Evo (defiende el título obtenido en 2022), y pudo cumplir con un buen papel. Atravesando los improperios de su dolencia, el protagonista arribó a la meta muy cerca de la victoria.

Una vez terminada la contienda, Pandolfino hizo un análisis de lo ocurrido: “Por lo que me ocurrió, lo de esta fecha terminó siendo un excelente resultado Quedé P3 en la categoría Pro Evo y séptimo en la general. Corrí con bastante dolor en la rodilla, porque me caí en las prácticas. Largué 11, en la primera curva me puse quinto pero no aguanté el ritmo de la carrera. En la próximo vamos a dar más pelea”, precisó.

El próximo desafío para el corredor de nuestra provincia en el Superbike de Brasil será el venidero 9 de abril, nuevamente en el trazado de Interlagos.