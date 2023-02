El incómodo ¿blooper? de Messi con Mbappé al ganar el The Best

La gala de The Best en París reunió a la gran mayoría de las máximas figuras del fútbol, tanto del pasado como del presente. Sin dudas, todos los focos estaban puestos en Lionel Messi y Kylian Mbappé, compañeros en el Paris Saint-Germain, rivales en la mejor final de la historia de los Mundiales y ternados para ser el mejor jugador del mundo. El premio fue para la Pulga, que protagonizó un momento particular junto al francés.

Las redes sociales no dejan pasar una y todos los detalles, por más menor que sea, dan que hablar. El capitán de la Selección argentina fue galardonado con el premio The Best por segunda vez en su carrera, pero, al dirigirse hacia el escenario, saludó a Mbappé de forma extraña y Twitter explotó: ¿se confundió entre su compañero y su mujer, Antonela Roccuzzo?

Al escuchar su nombre, la Pulga saludó al francés, le dio la mano y casi le da un beso, antes de frenar y pararse. Por su parte, el 7 del PSG le extendió su brazo izquierdo en un abrazo con palmadita.

Decidme porfavor que Messi ayer no se pensó que su mujer estaba en el sitio de Mbappe y casi le da un beso. Estoy llorando pic.twitter.com/VXJANYlqQA — Tage (@Tagelca) February 28, 2023

Luego de eso, Messi saludo a Antonela apoyándole la mano izquierda en una de sus rodillas. El video se viralizó ante un hipotético blooper del 10 argentino: "Decidme porfavor que Messi ayer no se pensó que su mujer estaba en el sitio de Mbappé y casi le da un beso. Estoy llorando", tuiteó un seguidor del Barcelona.

Como fue mencionado anteriormente, el rosarino se llevó su segundo premio The Best al mejor jugador del mundo. Además, fue elegido en el once ideal de FIFPro, la organización que representa a los futbolistas profesionales.