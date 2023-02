El fuerte exabrupto y sincericidio de Coco Basile sobre Scaloni: “Nos rompió la…”

Allá por 2018, Lionel Scaloni se hizo cargo de la Selección argentina, un fierro caliente que nadie quería agarrar después del fracaso en Rusia 2018. Contra viento, marea y una tormenta de críticas, el catalogado como "inexperto" hizo su camino en el banco de suplentes albiceleste y cambió la historia con una Copa América después de 27 años, la Finalissima, el invicto más largo y la tercera Copa del Mundo. Por eso, Alfio Basile se rindió a sus pies en la última nota.

En charla con DSports Radio, el Coco, bicampeón de América con la Selección, aseguró que el flamante mejor DT del mundo se cargó a todos sus críticos: "A Scaloni le diría que nos rompió la cola a todos los técnicos que opinábamos distinto", disparó.

Además, Basile, quien mantuvo a su Argentina invicta durante 31 partidos, reconoció la personalidad del oriundo de Pujato: "Le diría que lo admiro mucho y me gusta la humildad que tiene", sentenció.

Por otra parte, el ex DT de Boca y Racing habló de los The Best y elogió a Lionel Messi: "Sabía que ibamos a ganar todos los premios, porque el campeón del mundo supera todo. A Messi lo adoro, es un fenómeno. Cuando estaba en 2007 ya era un monstruo", aseguró quien dirigió a la Pulga en el combinado nacional de 2006 a 2008.

Finalmente, Basile destacó a Alejandro Garnacho, una de las máximas promesas de la Selección argentina: "Garnacho me encanta, pero pasa que es puntero izquierdo, ya el puesto no te hace ser el mejor. Los mejores son los números 10, los que manejan el equipo", advirtió.