La hinchada argentina también es The Best: el furcio del Tula y la genial arenga de Ronaldo

"Hinchada hay una sola", dice uno de los cientos cantitos de cancha que existen en el fútbol argentino. Como no podía ser de otra forma, la hinchada argentina se quedó con el premio The Best que otorga la FIFA a la mejor afición. Luego de la fiesta albiceleste en Qatar liderada por el famoso "Muchachos", era casi un hecho que el galardón se iría con los seguidores de la Selección argentina.

El encargado de recibir el premio en representación de los hinchas argentinos fue Carlos Pascual, más conocido como Tula, quien vio su decimotercera Copa del Mundo desde las gradas: "Como argentino estoy muy contento porque nos llevamos todos los premios. El Dibu, el Scaloni, el Messi. Bueno, somos los mejores", dijo el histórico fan, robándoles una sonrisa a los presentes.

Tula, el histórico hincha argentino que fue invitado en representación de todos los fans.

Para sorpresa de todos, el discurso de Tula fue el más largo de toda la noche, algo que causó gracia entre los presentes. En medio de sus palabras, el histórico fanático albiceleste cometió un error: "Tenemos al mejor del mundo, Messi, al mejor entrenador, Scaloni y el Dipy... el Dibu, bueno", dijo entre risas.

En un intento buena onda de que termine el discurso, el brasileño Ronaldo arengó a Tula para que comience a cantar el famoso "Muchachos", pero el hincha salió con el clásico "Vamos, vamos Argentina" que comenzó a sonar en el Mundial 1978.

Tula en Argentina 1978.

Luego, Tula se tiró flores y destacó su aliento a Argentina a lo largo del tiempo: "Soy el primer bombo de la historia, estuve en Alemania 74. 13 Mundiales, Copas Américas... soy pobre, pero viajé por todo el mundo", aseguró.