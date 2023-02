La fuerte decisión que medita Julián Álvarez al tener pocos minutos en el City de Guardiola

Julián Álvarez volvió a la titularidad el pasado sábado en la goleada del Manchester City ante Bournemouth y los fanáticos celebraron la decisión de un Pep Guardiola que le venía dando pocos minutos al ex River. Jugó un buen partido, estuvo muy activo y siempre generó peligro cuando la pelota estuvo en sus pies, demostrando que está para sostenerse dentro del once.

Pero, al parecer, el delantero no descarta salir para buscar protagonismo en otro club. En los últimos salió a la luz un rumor sobre el interés de Barcelona y el periodista César Merlo reveló un detalle no menor, que puede tener que ver con su futuro. En su cuenta de Twitter, expresó que el Araña "aún no se puso de acuerdo con la renovación del contrato".

"Lo ha sondeado el Barcelona y otros clubes. Si sigue sin tener protagonismo, no hay que descartar que busque una cesión en junio. Es cierto que Julián tiene contrato hasta 2027, pero el club quiere mejorarlo luego del gran Mundial que hizo. Llevan un tiempo negociando y todavía no se ha llegado a un entendimiento", contó en la red social.

Luego de la gran actuación Guardiola elogió la sociedad que Álvarez armó con Haaland. "Cuando juega atrás de Haaland, es muy rápido. En el primer gol (contra Bournemouth) se movió por la derecha y apareció por el sector opuesto. Siempre está ahí. Necesitamos un hombre extra en el área y él ayuda a Erling a marcar más", expresó en conferencia de prensa.

El cordobés podría tener más minutos en el partido de mañana ante Bristol City por los octavos de final de la Copa FA en medio de una exigente seguidilla de partidos, que incluyen la Champions League, pero habrá que esperar para saber si estos elogios hacen cambiar de parecer a un entrenador que ha sido apuntado por algunas decisiones que ha tomado en partidos anteriores.