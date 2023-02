La contundente sentencia del Che García tras dejar a Argentina sin Mundial: "No ha sido una..."

Héroe o villano. O, en este caso, tal vez ambas. La Selección argentina de básquet se quedó sin Mundial 2023 tras caer como local ante la República Dominicana de Néstor García. Sí, ese mismo que fue despedido por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) en agosto de 2022 por serios motivos extradeportivos. Como si fuera poco, el escenario de la hazaña quisqueyana fue Mar del Plata, misma ciudad donde el coach dirigió su último partido en la Albiceleste. Sin embargo, el Che no quiso hablar de cuentas pendientes.

En su conferencia de prensa, García mostró toda su alegría por el boleto mundialista a Indonesia, Filipinas y Japón, pero reconoció que no tenía la sangre en el ojo por lo que pasó con Argentina: "No ha sido una venganza, simplemente tenía que hacer todo lo posible porque ganara Dominicana, era mi trabajo y gracias a Dios lo hemos logrado", sentenció.

Luego, el Che, que también había amargado a Argentina con Venezuela en la final del FIBA Americas 2015, reconoció tener una mezcla de emociones: "Yo amo a mi país, yo soy argentino en todos lados. Por supuesto que estoy contento por haber clasificado, pero siento tristeza porque Argentina es Argentina. Esta Selección merece el mayor de los respetos, todos ellos son compañeros míos, aunque no estemos juntos, el staff lo elegí yo. Yo siento una sensación extraña que no sé a cuántas personas se les ha dado, es algo nuevo para mí".

Nosotros gozamos como sea:



Por último, agregó: "Me siento muy cansado, había mucha presión. Siendo entrenador de básquet uno tiene mucha responsabilidad, siendo extranjero también y Dominicana creyó en mí y eso vale oro. Yo estoy muy contento por haber clasificado y en el deporte pasan cosas muy extrañas. Esto lo digo con Dios que me está mirando: mi sueño era que clasifiquemos nosotros y Argentina también, pero no depende de mí".

Una vez en el micro, el Che García se mostró exultante junto a sus jugadores por la clasificación al Mundial, el segundo consecutivo para República Dominicana. Los seis cupos americanos restantes fueron para Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Puerto Rico y Venezuela.