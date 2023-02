El sorpresivo rumor sobre Toyota que sacude al Turismo Carretera

El arribo de Toyota al Turismo Carretera generó elogios y también rechazo de parte de los fanáticos. Algunos se alegraron y hasta se ilusionaron de una posible renovación total, pero otros pusieron el grito en el cielo ya que la marca japonesa tiene muy poco que ver con la tradición de la más popular del país. Ya pasó el primer año de los Camry y en la primera fecha del año demostraron que tienen mucho potencial para pelear por el campeonato. Sin embargo, un rumor bomba sacudió a los teceístas.

Alejo Iriart, reconocido periodista especializado en automovilismo, escribió en sus redes sociales que "en los boxes de Buenos Aires, alguien me dijo al oído: 'Toyota no seguirá en TC en 2024'. La fuente es grosa, veremos. Es más, agregó: 'Si no gana en las tres primeras fechas, tal vez se adelante'. Me parece un montón".

Pero no quedó todo ahí. "Le pregunté qué puede tener inconforme a la marca. 'No sé, tal vez promesas incumplidas'", reveló. Su publicación superó las 20 mil visualizaciones y decena de comentarios. Durante el fin de semana estas dudas tendrán su respuesta de parte del equipo que tiene a cargo las unidades pero son frases que realmente sorprendieron a todos, sobre por el gran arranque que tuvo la marca en Viedma donde Matías Rossi sufrió la rotura de su motor cuando venía ganando la final.

A diferencia de los últimos años, la segunda fecha del campeonato de Turismo Carretera será con el formato de carrera normal y no con el cambio obligatorio de neumáticos como se especulaba previamente. La ACTC lo decidió debido a la reciente implementación del nuevo sistema de tuerca central en los autos.

Hasta el momento son seis las fechas confirmadas del calendario. Luego de Viedma y Neuquén, se vendrá Toay (25 y 26 de marzo), mientras que la 4ª será en el flamante autódromo de El Calafate, el 15 y 16 de abril. La quinta tendrá como escenario el autódromo de Concepción del Uruguay y Termas de Río Hondo recibirá a la máxima para disputar la sexta.