La lapidaria sentencia de Balbo contra Abal y el VAR: "Estaba viendo..."

Este sábado por la noche, Estudiantes y Sarmiento igualaron 1-1 en La Plata. De esta manera el Pincha, que venía de vencer a Godoy Cruz en Mendoza, sigue sin poder sumar de a tres en el estadio UNO. Post partido, Abel Balbo enfrentó los micrófonos y se refirió a una de las grandes polémicas del fin de semana.

Promediaba la primera etapa cuando una serie de rebotes en el área del elenco visitante finalizaron con una disputa área entre Guido Carrillo y Hernán Toledo. El delantero del Pincha fue el que se llevó la peor parte ya que, tras un certero codazo de su colega, perdió tres dientes. Sorprendentemente ni Andrés Merlos (árbitro) ni Diego Abal (encargado del VAR), sancionaron penal.

En este contexto, Balbo manifestó todo su enojo por la situación: “Guido Carrillo perdió tres dientes, se ve que Abal estaba viendo Netflix”. Además, sobre Merlos, añadió: “El arbitraje no me gustó. Lo conozco bien a él, tengo confianza. Es buen árbitro. La jugada del penal, no es de Merlos porque puede no verla por el juego, es del VAR”.

En cuanto a la falta de gol de Estudiantes en lo que va del torneo, el DT expresó: “Creo que tenemos jugadores de gran valor en la fase ofensiva, y ya van a venir los goles de los delanteros que todavía no han concretado pero yo creo mucho en ellos, en su calidad, en sus ganas. Es cuestión de tiempo y esperar”.

Para finalizar, Balbo se refirió a la frustración de los fanáticos del Pincha: "Yo creo que el hinchas hace bien en estar enojado, es el tercer partido del equipo de local y no gana, así que lo entiendo perfectamente. Me siento en deuda con el hincha, realmente soy responsable de todo esto. Esta bien que me insulten a mí"