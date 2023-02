Después de 139 días, la Lepra vuelve al Bautista Gargantini

Por primera vez en lo que va del año, Independiente Rivadavia jugará ante su público. En el marco de la tercera fecha de la Zona B de la Primera Nacional, la Lepra recibirá a Mitre de Santiago del Estero en el Bautista Gargantini. El encuentro comenzará a las 20.30 y podrá observarse en vivo por la señal de TyC Sports Play.

¡HOY JUEGA LA LEPRA! uD83EuDD1FuD83CuDFFD



Nos vemos en el Gargantini, pueblo leproso uD83DuDE4CuD83CuDFFD#HaceteSocio pic.twitter.com/MhQNfPB1j5 — Independiente Riv. (@CSIRoficial) February 26, 2023

El equipo de Ever Demaldé viene de dos partidos consecutivos en condición de visitante. En el debut venció a Aldosivi de Mar de Plata por 2-1 y, posteriormente, cayó por el mismo resultado ante Chaco For Ever. Ahora, el DT tendrá su primera presentación en el parque General San Martín.

Pensando en el duelo ante Mitre, el director técnico de Independiente Rivadavia introduciría tres modificaciones con respecto de la derrota del pasado fin de semana. Santiago Moya, Jeremías Perales y Luciano Paz dejarían sus lugares en el once titular y ocuparán un lugar en el banco de suplentes.

¡Los elegidos por Demaldé!



uD83DuDCCB A continuación los 20 jugadores elegidos por Ever Demaldé para el debut en el Bautista Gargantini.#HaceteSocio pic.twitter.com/F949CxCSZz — Independiente Riv. (@CSIRoficial) February 26, 2023

Facundo Giacopuzzi ocuparía el lugar de Moya en la zaga central. En mitad de cancha, Braian Sánchez (autor del gol en Chaco) se metería por Luciano Paz y, finalmente, Victorio Ramis (quien dejó atrás la distensión en su aductor) haría su debut en el sector izquierdo del ataque por Perales.

De esta manera, pasando en limpio, Independiente buscará retornar a la senda del triunfo con: Maximiliano Gagliardo; Luciano Abecasis, Facundo Giacopuzzi, Mauro Maidana, Juan Manuel Elordi; Ezequiel Ham, Franco Romero, Braian Sánchez; Matías Reali, Alex Arce y Victorio Ramis.