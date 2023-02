El picante tuit del Atlético de Madrid tras la polémica expulsión de Ángel Correa ante el Real: "Nada nuevo..."

Los derbis entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid siempre son encuentros de altísima tensión y con jugadas polémicas por el roce entre los jugadores. Esta vez, Ángel Correa vio la roja mediante el VAR por un codazo sobre Antonio Rudiger y el Colchonero no se guardó nada por las redes sociales.

Claramente molestos con el arbitraje de Gil Manzano, la cuenta oficial de los rojiblancos explotó en Twitter: "Nada nuevo en el Bernabeú", disparó tras la roja al campeón del mundo en el minuto 64.

Nada nuevo en el Bernabéu. — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2023

Así está la pierna de nuestro 'agresor'.



Seguimos sin novedades en el Bernabéu. pic.twitter.com/mFGvI87tD9 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2023

Tras esa expulsión, los del Cholo Simeone pudieron ponerse en ventaja con gol de José María Giménez, pero sobre el final el joven uruguayo Álvaro Rodríguez puso el 1-1 definitivo. Una vez culminado el encuentro, la cuenta del Atlético de Madrid volvió a arremeter: "Así está la pierna de nuestro 'agresor'. Seguimos sin novedades en el Bernabéu", reza el tuit acompañado por una foto de la pierna de Correa sangrando tras una dura patada del defensor madridista Nacho.

El comentario irónico de Simeone sobre el VAR tras el derbi de Madrid

En su conferencia de prensa, Simeone no quiso entrar en el juego de las redes sociales: "No puedo aclarar lo que dice el comunicado. Transmito lo que veo. Partido lindo, nos sobrepusimos a la lesión de Reinildo, a una expulsión que puede interpretar el árbitro y también el VAR. El golpe no tiene la violencia para sacar un jugador de la cancha. Rudiger se levantó enseguida. Le tocó, tuvo contacto. pero ¿hasta qué punto?", expresó.

Luego, cerró: "Un contacto no es un golpe, Rudiger mide 194, un golpe tan brutal lo deja tumbado y enseguida se levanta. Si fuese grave no quedarían jugadores dentro del campo. Se está haciendo normal y estaría bueno que pudiéramos competir todos de la misma manera. Entiendo que nos podemos equivocar, pero menos mal que está el VAR, menos mal", afirmó con cierta ironía.