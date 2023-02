La tremenda frase de Ancelotti sobre el Cholo Simeone previo al derbi de Madrid: "Creo que él..."

Este fin de semana habrá una nueva edición del caliente derbi madrileño. Luego de lo que fue el cruce por Copa del Rey, el Atlético de Madrid intentará bajar a un Real Madrid que viene en alza tras quedarse con el Mundial de Clubes y lograr una remontada histórica ante el Liverpool por Champions League. Pese a la tensión común de estos partidos, Carlo Ancelotti elogió a Diego Simeone.

En conferencia de prensa, el italiano le tiró flores al Cholo, que cumplió once años al frente del Colchonero: "Me gustaría pasar tiempo con él porque amamos el fútbol. Creo que él no tiene nada que aprender de mí, pero pasando tiempo juntos se aprenden cosas. Nunca he visto cómo trabaja y me gustaría para mi experiencia personal conocer su trabajo del día a día, como prepara los entrenamientos", aseguró.

Luego, Ancelotti, que acumula dos Champions League con el Merengue y otro par con el Milan, agregó: "Me gustaría mucho saber cómo prepara el partido de mañana. Ahí se aprende. Lo podemos compartir después del partido".

Ancelotti y Simeone en Lisboa, sede de la final de Champions League 13/14.

Por otra parte, el experimentado entrenador valoró el trabajo de Simeone en el Atlético de Madrid: "Me gusta como persona, es muy honesto en la evaluación que hace de los partidos, y es un entrenador que ha tenido mucho éxito en el Atlético de Madrid. No tenemos que olvidar que gran parte del éxito en los últimos años ha sido gracias a un entrenador que ha sido capaz de meter una mentalidad y una identidad bastante reconocible. Ha sido un éxito como entrenador".

El choque que paraliza a la capital española tendrá lugar este sábado a partir de las 14:30 en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid es el rival al que Simeone más veces enfrentó como DT del Atleti: jugaron 38 veces, ganó 10 partidos, empató 11 y perdió 17. Sumado a esto, perdió dos finales de Champions (2014 y 2016) y quedó eliminado en otras dos ocasiones (2015 y 2017), además de caer también en la Supercopa española 2020. Sin embargo, el Cholo sonrió en las definiciones de la Copa del Rey 2013, Supercopa española 2014 y Supercopa de la UEFA 2018.