El tenista top 100 que se entrenó con la camiseta de Boca antes del Abierto de Chile

Luego de Córdoba, Buenos Aires y Río de Janeiro, la gira sudamericana del ATP Tour continuará en Santiago de Chile. Desde el 25 de febrero, los mejores tenistas arribarán al vecino país para disputar otro apasionante torneo y Dominic Thiem será una de las estrellas del certamen ya que, además de su experiencia en el circuito, es entrenado por Nicolás Massú, ídolo trasandino.

Pero lo curioso, además de su presencia, es que el austríaco se entrenó con la camiseta de Boca y sorprendió a todos. Su vínculo con el xeneize data del 2018 cuando visitó la Bombonera para jugar al fútbol tenis con Diego Schwartzman. Ese año, Thiem ganó el Argentina Open y fue consultado sobre si se había hecho hincha del club de La Ribera. Pero fue tajante.

"Es un gran club, pero no hay lugar para un segundo equipo en mi corazón", dijo en su momento aunque, al parecer, esa visita generó que sienta una simpatía por el club que le abrió las puertas años atrás.

Thiem, que llegó a ser tres del mundo en el Ránking ATP en 2020 y hoy está en el puesto 96, realizó sus primeros golpes en la pista de arcilla de Las Condes, todo bajo la atenta mirada de su coach Nicolás Massú, el legendario doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Recientemente, Carlos Alcaraz, fue consultado en su llegada a Buenos Aires por Boca y River y elogió al estadio del Xeneize: "La verdad es que no tengo ninguna preferencia entre ambos. Eso sí, tampoco busqué mucho ni me enteré demasiado sobre ambos equipos. Pero partiendo de que no hincho por ninguno, sé que La Bombonera es el estadio que más ruido y más calor hace".