El subcampeón en Brasil 2014 que anunció su retiro del fútbol: "Este año va a ser el último y..."

Mariano Andújar, capitán y arquero récord de Estudiantes de La Plata, aseguró que "este año por más que me sienta bien, va a ser el último y acá en el club es donde me voy a retirar", y agregó "ya está, ojalá salgan las cosas bien, creo que es justo terminar de buena manera y este es un buen año para hacerlo". De esta manera, el arquero que fue subcampeón del Mundial de Brasil 2014 con la camiseta de la Selección argentina, confirmó la fecha en la que colgará los guantes.

El arquero que más partidos defendió el arco del Pincha dialogó con DSports Radio habló del momento del equipo y dijo "estamos viviendo el momento con tranquilidad, vino bien ganar en Mendoza. Entendemos que hay un técnico nuevo y un montón de jugadores nuevos, era imperioso ganar pero lo llevamos con calma, tratamos de no entrar en esa locura cuando los resultados no se dan en lo inmediato".

El arquero, junto a Messi y compañía, obtuvo el segundo puesto en la máxima cita mundialista del 2014.

Al ser consultado sobre los gritos en el último partido de local, derrota ante Lanús, donde la gente entonó "es el equipo del Narigón", Andújar reflexionó: "no soy de las inferiores de Estudiantes pero conozco muy bien la historia, Nosotros somos agradecidos de la gente que llena siempre el estadio, no creo que haya sido tan grave, es un grito de guerra y lo entendemos de esa manera".

"A mi me tocó ser campeón con Estudiantes en el 2006 con (Diego) Simeone y el equipo atacaba todo el tiempo, en el 2009 lo mismo, los equipos del 82 y 83 también. Ese grito de guerra no lo entiendo como una queja por como se juega ni que haya sido para el técnico, sino que no vieron reflejada en la cancha la actitud que quieren de nosotros", puntualizó el capitán de 39 años.