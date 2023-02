La sentencia del DT del Aston Villa sobre el Dibu Martínez tras sus críticas: "Tengo mucha..."

El Dibu Martínez no pasa por un gran momento en el Aston Villa. En la última derrota de los Villanos ante el Arsenal, el marplatense tuvo poca fortuna en el tercer gol de los rivales. Minutos más tarde, fue por la heroica en el área rival, pero terminó sufriendo el 4-2 a arco vacío. Esto derivó en fuertes críticas de su entrenador, Unai Emery, que puso paños fríos en su conferencia de prensa antes del fin de semana.

El español, de pasos por el Paris Saint-Germain, Sevilla y Villarreal, destacó su relación con el Dibu, a quien conoce desde hace muchos años: "Hable con él, tengo mucha confianza con él. Lo conozco desde mis días en el Arsenal y después del partido no solo hablamos de la última jugada, sino que de todo, de su momento, de cómo podemos mejorar...", aseguró.

Inmediatamente después del último partido, Emery tildó la subida al área contraria del arquero campeón del mundo como "estúpida". No obstante, esta vez bajó algunos cambios y fue más mesurado: "La última jugada es solo un pequeño momento, no tuvo impacto real en el juego. Podemos hablar sobre algunas decisiones o comportamientos en determinados momentos, pero, de nuevo, con confianza".

El Dibu, nominado a The Best como mejor arquero del mundo, encajó 11 goles en los últimos tres partidos de Premier League. Sin embargo, no puede recaer toda la culpa sobre él, ya que el nivel de sus compañeros también deja cosas que desear. Además, dos de esos encuentros fueron ante los líderes de la liga, Arsenal y Manchester City.

Este fin de semana, el Aston Villa del Dibu Martínez tiene una buena oportunidad para levantar cabeza. Los de la ciudad de Birmingham visitarán al Everton este sábado a las 12 del mediodía.