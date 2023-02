Dibu Martínez reveló la broma que le hacía a Messi en Qatar: "Dejá algo para..."

Emiliano "Dibu" Martínez no pasa por un gran momento en el Aston Villa. Sin embargo, su refugio siempre será la Selección argentina y la gran idolatría que obtuvo en tiempo récord. Cuando parece que no quedan más anécdotas de Qatar 2022, el arquero reveló cuál era la broma que le hacía a Lionel Messi después de cada partido en el camino a la tercera Copa del Mundo.

En charla con Sportscenter, el marplatense recordó varios momentos de la gesta albiceleste en tierras qataríes: "A nivel colectivo, muchos jugadores individualmente estuvieron a la altura. Chicos que jugaban su primer Mundial, incluyéndome a mí. Supimos sacarnos la presión a un lado y disfrutar del Mundial", explicó.

Lo más resonante fue la frase que el Dibu le decía a Messi luego de cada partido: " Obviamente el 10 nos ayudó en cada partido. Le decía ‘pará de ganar el Man of the Match todos los partidos, dejá algo para los pobres’", dijo entre risas. Claro, el capitán fue elegido mejor jugador del partido en las seis victorias argentinas, ya sea en los 90 minutos o penales.

Luego, ahondó en detalles sobre las sensaciones del grupo sobre la gran figura: "Creo que lo acompañamos muy bien. Ojalá que no haya sido su último Mundial. Le costó tanto ganar títulos con la Selección que ahora que ganamos tres finales seguidas, por qué no seguir intentando. Una vez que se te abrió la puerta, tenés que seguir caminando por el túnel. Yo creo que tiene para más", aseguró.

Por último, el Dibu, nominado al premio The Best al mejor arquero del mundo, reflexionó sobre el valor que tiene el cariño de la gente: "Ganar un trofeo, el The Best, es algo individual. Pero lograr que muchísimos chicos quieran ir al arco es mi mayor orgullo. Dejaría todo de lado para darle alegría a los chicos y a la gente de Argentina. Hoy, sabiendo que te tienen como ídolo o que quieran ir al arco, me da ganas de seguir atajando y mejorarme para que ellos tengan a alguien".