El sincericidio de Lisandro Martínez tras romperla en el United y eliminar al Barcelona: “Si te digo lo que nos dijo el DT…”

El Manchester United volvió a tener una de esas noches europeas que tanto extrañaba el mundo futbolero. Los Red Devils, con Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho en cancha, eliminó al Barcelona tras vencerlo por 2-1 en Old Trafford y avanzó a los octavos de final de la Europa League. Sin embargo, la historia no había arrancado bien para el club inglés y el defensor argentino reveló que una explosiva charla de Erik Ten Hag en el entretiempo.

En los primeros 45 minutos de juego, el United no pudo desplegar el buen fútbol que lo llevó a una impresionante racha desde que terminó Qatar 2022. Para colmo de males, Robert Lewandowski había adelantado a los culés por medio de un penal, pero los de Ten Hag revirtieron la historia: "Yo creo que el primer tiempo no fue de lo mejor que venimos haciendo. En el segundo tiempo cambiamos las energías, creímos hasta el final y tuvimos recompensa. No dimos ninguna pelota por perdida", aseguró Lisandro, una de las figuras del partido.

Luego, el defensor campeón del mundo con la Selección argentina reveló que el técnico neerlandés no fue ameno en el entretiempo: "Si te digo lo que nos dijo, no me puedo quedar en cámara, jaja. Nos retó, nos retó bastante porque el equipo no se veía como lo veníamos haciendo, no teníamos eso de pelear".

Con el cuchillo entre los dientes: Lisandro le metió con todo a Lewandowski.

Por otra parte, Lisandro Martínez elogió al Barcelona, que volvió a defraudar a nivel europeo: "Tuvimos un rival muy bueno, que tiene la pelota, te hace correr muchísimo sino sos agresivo y estás cerca. Tiene jugadores de mucha jerarquía, entonces cuando tenés que correr de atrás por el balón el desgaste es doble. Por suerte, en el segundo tiempo todo cambió", cerró.

Tras esta victoria importantísima con goles de los brasileños Fred y Antony, el Manchester United jugará ante el Newcastle United por la final de la Copa de la Liga, conocida como Carabao Cup por motivos de patrocinio. Este podría ser el primer título de los Red Devils desde 2017.