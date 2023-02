Lapidaría crítica de un campeón de América con Boca a Villa: "No fuiste nadie y..."

La expulsión de Sebastián Villa en el partido que Boca jugó en Córdoba, ante Talleres, generó un sinfín de críticas contras el delantero colombiano. Fueron varios exjugadores, con pasado en el club de La Ribera, los que salieron a pegarle por su infantil reacción y ahora apareció Hugo Perotti quien realizó una lapidaria reflexión sobre el cafetero que, en un par de ocasiones, quiso marcharse del club que le abrió las puertas para continuar con su carrera deportiva.

"No puedo ser objetivo porque cuando vos te querés ir del club no me importa más lo que pueda rendir dentro del campo de juego. Y si encima no rendís, más todavía quiero que salgas. La camiseta de Boca merece respeto, orgullo, dignidad, amor propio y sacar la cara como han hecho los chicos en los momentos más feos de los equipos de Boca en su historia", expresó.

Hugo Perotti apuntó contra Villa.

Y, en la misma línea, siguió: "Cuando venís de afuera, no fuiste nadie y Boca te abrió la puerta, te albergó, te cuidó y pagás de esa manera, me parece muy injusto. No soy partidario de ser dependiente de Villa porque no me inspira la confianza del definidor de partidos, la prueba está en que Langoni tiene más goles en 10 partidos".

"No es tan determinante como pareciera que es. Yo prescendiría de Villa, sí podría ser una alternativa. Lamentablemente no está Zeballos, sino sería de la idea de que juegue él y Langoni, no me caben dudas. Hasta que Boca no encuentre un buen funcionamiento apostaría al 4-4-2 porque tiene con Langoni, Merentiel o Benedetto, jugadores desequilibrantes", continuó.

Desde que llegó a Boca Juniors a mediados de 2018 procedente del Deportes Tolima, Sebastián Villa ha disputado con la camiseta del cuadro argentino 151 partidos marcando 28 goles y dando 30 asistencias. De igual manera, el cafetero tiene en su palmarés seis títulos con el Xeneize.