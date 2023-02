La lapidaria frase de Insúa sobre uno de los refuerzos de San Lorenzo: "Desconozco su paradero"

San Lorenzo volvió a sumar de a tres y se llevó la tercera victoria en el campeonato ante Sarmiento de Junín. Pese al buen inicio del equipo, Rubén Darío Insúa no pudo contar con uno de sus refuerzos, Alex Ibacache, quien no se volvió a entrenar con su nuevo club tras viajar a Chile durante la semana.

Alex Ibacache llegó de Everton de Chile.

Luego de haber sido uno de los objetivos del Ciclón en el mercado de pases, el lateral chileno acordó su llegada a Boedo por un préstamo hasta 2023 y con opción de compra. En las primeras dos fechas, el jugador de 24 años no pudo jugar porque San Lorenzo no contaba con la documentación. Una vez en regla, el defensor no fue tenido en cuenta por el entrenador para el partido ante Godoy Cruz.

Sin embargo, lo de Ibacache adquirió más misterio tras pedir permiso para viajar a Chile a resolver algunos asuntos personales. Desde entonces, no se presentó bajo las órdenes del Gallego Insúa: "El chico Ibacache, el último día que se entrenó fue el martes, a partir de ahí desconozco su paradero", sentenció.

Matías Caruzzo, mánager de San Lorenzo, explicó días atrás que el chileno había pedido un poco más de tiempo dada "la gravedad del problema". Más allá de esto, la frase del DT cayeron como una bomba en el club y el país trasandino, por lo que no está descartado que se rompa el vínculo de forma abrupta.

Tras vencer a Sarmiento, el Ciclón recibirá a Unión el próximo sábado a las 17 horas. Luego, tendrá que ir al Palacio Ducó para enfrentar a Huracán en el clásico.