La conmovedora respuesta de Messi al elogio de Nadal sobre el premio Laureu: "Me deja sin palabras"

Los Laureu son unos prestigiosos galardones que celebran y premian a los mejores deportistas del año calendario. En la terna para el Mejor Deportista Mundial del Año aparecen Rafael Nadal y Lionel Messi. Durante el fin de semana, el mallorquín agradeció la nominación, pero fue contundente con quien debería ser el ganador: "Tú te lo mereces, Leo Messi", escribió en una historia de Instagram.

La respuesta de Messi a Nadal.

Aunque Rafa juegue con una raqueta en la mano, eso no fue impedimento para que el mejor futbolista del mundo le pueda devolver la pared: "Que un deportista tan grande como vos me ponga eso me deja sin palabras", comenzó el mensaje de la Pulga.

