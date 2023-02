Escándalo en San Lorenzo: le rescindirán el contrato a un jugador por “abandono laboral”

San Lorenzo sumó tres puntos este lunes en Junín con una ajustada victoria 1 a 0 sobre Sarmiento, pero perdió a un jugador. Se trata de Alex Ibacache, y usted se preguntará quién es. Lateral izquierdo chileno de 24 años, arribado al Ciclón en enero como refuerzo para esta temporada, pintaba para aportar al grupo que dirige Rubén Darío Insúa, pero no llegó a sumar ni un minuto. Y ahora, el club azulgrana rescindirá su préstamo por "abandono laboral".

San Lorenzo le rescindirá el contrato a Ibacache, quien regresó a Chile y se niega a entrenarse.

¿Qué pasó? El futbolista, que llegó de Everton de su país, se molestó con Insúa por no tener minutos en el equipo y decidió irse. Primero, se retiró de un entrenamiento enojado porque no fue incluido en una práctica de fútbol, además de un cruce que había tenido con un compañero. Ese día, no se quedó al almuerzo del plantel en Ciudad Deportiva y ya no regresó.

Peor que eso, Ibacache se volvió a Chile con un aviso a Matías Caruzzo a través de su representante, aludiendo problemas personales. Más tarde, el futbolista expresó directamente que no estaba de acuerdo con la decisión técnica de que no jugara.

El chileno, que competía por el puesto con Malcom Braida (quien en el semestre pasado encontró un nivel espectacular en el lateral izquierdo y ya no salió del equipo), fue autorizado a volver a su país pero se le advirtió que debía regresar el sábado a las prácticas. El jugador no volvió y, para colmo, fue filmado en un partido a beneficio en Deportivo Pullally, un club amateur de Viña del Mar.

El lateral izquierdo de #SanLorenzo que fue el primer refuerzo, Alex Ibacache, fue a jugar un Torneo Amateur en Viña del Mar para el Club Pullaly.



No jugó nunca en el Ciclón porque Insúa lo ve mal físicamente y él pidió permiso para ir a Chile a hacer trámites.

Por ese motivo, desde San Lorenzo le permitieron un par de días más para volver, pero Insúa lo dejó bien clarito post victoria ante Sarmiento: "Desconozco su paradero", expresó en conferencia de prensa. Así, los abogados azulgranas comenzaron a trabajar en la rescisión del préstamo por abandono laboral.

Ibacache había llegado como cedido con un acuerdo por un cargo de 130 mil dólares que San Lorenzo todavía no pagó, y que no pagaría, hecho que ayudaría a solucionar el problema más fácilmente. Insúa, al comienzo de la pretemporada, había pedido un lateral izquierdo para tener recambio de cara a la Copa Sudamericana. Finalmente, el chileno no llegó a escribir en Boedo ni una letra de historia, y se quedará en su país.