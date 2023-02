El sincericidio del arquero del Lille sobre el golazo de Messi de tiro libre: "Quizás debería…"

Pasaron un par de días del hermoso gol con el que Lionel Messi le dio la victoria al París Saint Germain ante Lille, pero siguen apareciendo repercusiones sobre lo ocurrido. Primero fueron los propios compañeros del argentino los que resaltaron toda su calidad y ahora apareció el arquero, Lucas Chevalier, quien contó cómo vivió la jugada que definió el duelo.

"Es, como decir, una situación inédita. No sé si es el 93 o 94. Es alta, en el medio, desde 18 metros. Entonces pensamos en dónde colocar la barrera, si más a la derecha o a la izquierda. Es que me dejo la posibilidad de interceptar si la va a meter por arriba de la barrera o me quedo más en mi lado", le contó al periódico Le Parisien, donde agregó: "Enmascaró su disparo mientras dispara".

"Cierra el pie en el último momento, atraviesa el lío de jugadores, vuelve a caer... Quizá mi colocación debería haber sido más cerca de mi puesto. Después de eso, es Messi, eh. Si quiere anotar por ese lado, tiene que meterla así. La mete perfectamente. Si no la mete exactamente así, creo que me hubiera quedado con ella", explicó.

Luego, elogió la calidad del argentino: "Felicitaciones a él, Messi es un top player. Pero como lo dije, tengo que utilizar esta clase de episodios en frente a estos grandes jugadores por encontrar lados positivos y hacerlo mejor la próxima vez. Es difícil encontrar las palabras justas ahora en caliente, la decepción es todavía grande".

"Es exasperante, frustrante. Teníamos el partido en manos y lo hemos perdido en 5 minutos. Pero, bueno, tenemos que sacar algo positivo y estar listos para viernes contra Brest", cerró Chevalier quien luego de ver como la pelota rematada por Messi ingresa al arco, se quedó por varios segundos en el suelo como buscando una explicación a lo ocurrido.