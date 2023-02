Viral: la megaestrella del deporte que fue a ver a Boca y se llevó la camiseta de regalo

Para muchos pasó inadvertido, pero quienes son amantes de la NBA se revolucionaron al notar que Jimmy Butler, jugador de los Miami Heat, estaba en la Bombonera disfrutando del partido entre Boca y Platense. La estrella de la liga estadounidense decidió no ser parte del All-Star Game, había sido elegido como reserva, y visitó el país.

El nacido en Texas suele viajar por el mundo y lo muestra en las redes sociales. Ayer, durante el encuentro, subió varias historias para compartir con sus seguidores la experiencia de estar en el estadio Xeneize y se fue con la camiseta de regalo. Además se fotografió con los jugadores y fue agasajado por la dirigencia.

El sábado ya se había dejado ver en una de las semifinales del Argentina Open, donde se encontró con Carlos Alcaraz. Ya comenzado el partido, Butler apareció junto a su staff en una de las tribunas del BALTC. Luego del encuentro, se cruzó con el joven tenista español con quien charló por varios minutos y hasta lanzaron un par de "libres".

"Sabía que venía. es IMG como yo (la empresa multinacional que lo representa) y que además estaría. No me veo a ese nivel de cómo está Jimmy Butler, una megaestrella como lo es. Pero siempre se agradece que venga y vea el partido”, aseguró ante la prensa. Quien también fue parte del "cónclave" fue Gabriel Sabatini, quien también se llevó una foto con el basquetbolista.

Sabatini y Buttler, juntos en el Argentina Open.

El número 2 del mundo disfruta con el básquet e intenta mantener el ritmo dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentre. "A veces con el tiempo en España es complicado pero sí. Miami, los Lakers, algunos otros, hay varios equipos que me gustan mucho. También me gusta jugarlo y no se me da mal", expresó entre risas.