Las dos esperadas figuras que recupera Ibarra en Boca: ¿serán titulares?

Hugo Ibarra suma dos nombres importantes a disposición en el plantel de Boca. Lesiones, sanciones y distintos problemas lo afectaron, pero por fin recupera un par. Se trata de Darío Benedetto, quien cumplió las cuatro fechas de suspensión por sus gestos ante Racing y Sebastián Villa, quien vio la roja frente a Talleres en Córdoba. Sin embargo, al Negro se le presenta una nueva disyuntiva: con Miguel Merentiel y Luca Langoni en buen nivel, ¿quién va de titular en el ataque?

Merentiel ya marcó su primer gol con la camiseta de Boca. ¿Seguirá como titular?

El entrenador del Xeneize tiene que elegir futbolistas para su esquema en el próximo partido, que jugará ante Vélez el próximo sábado en el José Amalfitani. Y la decisión está entre dos ya consagrados con la camiseta, o un juvenil y un recién llegado que ya mostraron buenas armas y han sido fundamentales en goles y triunfos.

Este lunes, Boca tuvo el día libre después de vencer en La Bombonera al Platense de Martín Palermo, y tanto Langoni como Merentiel tuvieron buenas actuaciones. En cambio, Benedetto y Villa vienen presentando un flojo nivel, pero el técnico sabe que recuperarlos será fundamental para el éxito del equipo.

Ibarra ya mostró que no le tiembla la mano a la hora de cambiar, y a partir de este martes comenzará a delinear el once titular para enfrentar al Fortín en Liniers. El técnico podría volver a modificar el equipo o mantenerlo como está. Y si bien Boca todavía no encontró una idea de juego con la que se sienta cómodo, el contundente 3 a 1 sobre el Calamar podría conformar al Negro como para seguir con las mismas piezas.

En ese sentido, una justificación podría ser que Benedetto, a pesar de que se entrena con sus compañeros hace semanas, no tiene minutos desde la final en Emiratos Árabes contra Racing, y seguramente necesitará tomar ritmo de partido. Además, el nivel que mostró en sus últimos encuentros y los malos momentos luego de la noche de los penales errados ante Corinthians por la Copa Libertadores podrían tenerlo más en el banco que adentro de la cancha. Tampoco habría gustado su actitud de mostrarse en un boliche la noche que Boca perdió ante Talleres...

Encima, al pibe Langoni lo pide la gente, tras algunos goles importantísimos que llevaron al equipo de Ibarra al título en la Liga Profesional. A pesar de que estuvo en el banco de suplentes en los primeros partidos, entró y le marcó a Talleres, y luego hizo una buena jugada que terminó con un rebote y el gol de Merentiel frente al Calamar.

Después de la victoria de este domingo, Ibarra elogió al juvenil: "Langoni empezó muy bien, son muy parecidos en el juego con Miguel, hacen diagonales, se tiran a la espalda de la última linea, y terminó un poco cansado, se acalambró. Lo veo muy bien y está metido, compenetrado con el grupo"

Tampoco se puede descartar que el DT elija un cambio de esquema para enfrentar a Vélez el sábado, con tres delanteros, o seguir con dos arriba. El técnico se refirió en conferencia de prensa a la vuelta de los delanteros y festejó tener un lindo problema, el de decidir entre varios buenos jugadores: "Es un problema mío, me gusta, me gusta que los que jueguen puedan exigir a los que venían jugando. Después queda en mí decidir lo mejor para cada fin de semana". ¿Con quién se quedará Ibarra?