En solo 4 fechas, la Liga Profesional ya tiene al primer técnico echado del torneo

"Si con cero puntos tenía fuerzas, con un punto me siento Tarzán", esa desafiante frase la dijo el entrenador de Colón, Marcelo Saralegui, tras igualar con Unión el clásico de Santa Fe. El uruguayo se sentía con fuerzas para seguir en el cargo pero este lunes se terminó su ciclo en el sabalero y fue el propio DT quien lo confirmó en diálogo con D Sports Radio.

Saralegui se fue de Colón.

"He dejado de ser el técnico de Colón. Me reuní con los dirigentes y tenían la decisión tomada de que no siga", expresó y agregó: "Hay muchos agravios a la comisión y por algún lado lo tienen que canalizar. Venía un partido de local y lo quería jugar, pero cuando pega en el palo y va afuera te echan, cuando va adentro, seguí. Me sentía Tarzán y me bajaron de la liana".

Saralegui dirigió 10 partidos en Colón y obtuvo un saldo de tres victorias, dos empates y cinco derrotas, con 11 goles a favor y 14 en contra. Bajo su conducción, el Sabalero sumó solo dos de los últimos 21 puntos y en este torneo había perdido tres de los cuatro partidos que disputó.

Minutos después de confirmarse su salida, comenzó la famosa "danza de nombres" para ocupar su lugar y hay varios candidatos, entre los que se destacan Néstor Gorosito, Sebastián Battaglia y la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, que tuvo un irregular paso por Godoy Cruz en el torneo pasado.

Saralegui es la primera "víctima" de esta nueva Liga Profesional que, además, tiene a otros entrenadores que están siendo apuntados por los malos resultados obtenidos, tal es el caso de Carlos Ruiz (Arsenal), Javier Sanguinetti (Banfield) y hasta el propio Leandro Stillitano, de Independiente.