El fuerte desahogo de Gattoni tras marcar el gol de la victoria de San Lorenzo: “Los que…”

Luego de no haber estado ni siquiera en el banco de suplentes en las últimas dos presentaciones de San Lorenzo (derrota ante Lanús y triunfo ante Godoy Cruz), Federico Gattoni reapareció en el equipo de Rubén Darío Insúa. El defensor , que fue comprado por el Sevilla de España, continuará en Boedo hasta mediados de año.

Luego de que las negociaciones llegaran a buen puerto, el hombre de 24 años fue clave para su equipo. No solamente por su actuación en defensa, sino que su olfato goleador le volvió a jugar a favor. El central aprovechó un rebote dentro del área chica del Verde y convirtió el único gol de la jornada en Junín.

Elegido como la figura del partido, Gattoni habló con TNT Sports: "Lo más importante es que el equipo hoy se llevó los tres puntos, es lo que vinimos a buscar y lo trabajamos. Estoy contento de haber podido ayudar al equipo. Hay un muy buen grupo de muy buena gente".

Con respecto a su situación, la cual lo marginó de las últimas presentaciones de San Lorenzo, expresó: "Se resolvió todo de buena forma. Se dijeron muchísimas cosas que no son reales, pero yo me dedico a trabajar, entrenar y apoyarme de los cercanos. Yo duermo con la conciencia tranquila y tengo claro que defendí al club y voy a seguir defendiéndolo hasta el último día que me toque estar acá".

A la hora de referirse a la figura de Insúa, quien salió a bancarlo públicamente en más de una ocasión, Gattoni soltó: "Es una pieza muy importante para nosotros. Es el que marca la línea y confiamos en su trabajo. Hay un grupo de muy buena gente que tiene mucha humildad y tira para adelante. Estoy muy contento acá".

"Si estuviese de ese lado, entendería su pensamiento. Se dijeron muchas cosas que no son reales, yo en todo momento me enfoqué en hacer las cosas bien. Los que están cerca mío tienen claro el panorama y me quedo con eso. Mi rol no es salir a declarar constantemente sobre si las cosas son reales o no. Solo me enfoco en dejar la piel en cada partido como lo hago desde que llegué hace 15 años", sentenció Gattoni, con un claro mensaje a los hinchas de San Lorenzo.