El papá del futbolista que quiere a su hijo en Núñez: "Que vuelva a River es un sueño para toda la familia"

Este año River concretó los regresos de Matías Kranevitter, lesionado en el partido amistoso ante Unión La Calera, y Nacho Fernández quien fue clave para que el equipo de Martín Demichelis consiga la primera victoria en la Liga Profesional. Pero hay un nombre que hace rato está sonando en Núñez y la vuelta no se concreta. Se trata de Manuel Lanzini.

El volante del West Ham ha dicho en reiteradas ocasiones que quiere ponerse nuevamente la camiseta del millonario aunque sabiendo que no es una tarea sencilla dejar la Premier League para venir al fútbol argentino. Ante esto, fue su papá quien habló al respecto y explicó el motivo de su tardío regreso, además de manifestar que sería un sueño verlo nuevamente en River.

Manu Lanzini.

"Todos somos fanas de River y socios. Toda la familia. Sentarme ahí y verlo a Manu sería un orgullo, volver a compartirlo incluso con mi nieto más grande. Después acá hay un problema que es social, de vivir en un país difícil con problemáticas económicas y de inseguridad, pero que se vuelva a poner la camiseta de River es un sueño de toda la familia", aseguró Machi en Radio La Red.

Luego detalló la situación de Manu en el club inglés: "Está en West Ham, termina su contrato en junio y el club tiene la potestad de renovarle por dos años más. El club es excelente. Acabo de venir de Europa, tiene algunas posibilidades de ir a otro lado, pero la liga es muy competitiva, la mayoría son sociedades anónimas, no hay problemas económicos y eso ayuda al crecimiento individual. No hago futurología, pero no sé qué pensarán los dirigentes de la institución".

"Entre su deseo de volver a River y el tema este de la seguridad se va a definir. Es un poco así, él tiene su familia y hay decisiones que son muy respetables, no define solo ni por lo que le pueda decir yo. Como situación de familia sería el tipo más feliz del mundo si veo a mi hijo de nuevo en River. Pero hay otras cuestiones", cerró. Manu tiene un contrato complejo de cortar en este momento porque además la institución inglesa quería transferirlo para obtener algo de rédito.