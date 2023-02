L'Equipe, otra vez insólito con Messi: el extraño puntaje que recibió tras marcar el gol del triunfo del PSG

Lionel Messi convirtió el cuarto gol del Paris Saint-Germain este domingo para que su equipo venciera agónicamente 4 a 3 al Lille en el encuentro correspondiente a la fecha 24 de la Ligue 1. Héroe del partido por un fantástico tiro libre a pocos minutos del final, Leo recibió el abrazo de todos sus compañeros y hasta el entrenador Christophe Galtier fue a felicitarlo. Pero en la redacción de L'Equipe no quedaron del todo conformes con la actuación del argentino y volvieron a darle un insólito puntaje...

A pesar de marcar el gol del triunfo, Messi recibió un insólito 5 por parte de L'Equipe.

A Kylian Mbappé, autor de dos goles, lo premiaron con un 8, en tanto que Neymar recibió un 7. Sin embargo, Messi fue calificado apenas con un 5, en una nueva y extrañísima decisión por parte de los analistas franceses. La Pulga, que no presta atención a estos detalles, venía de un lapidario 3 en la derrota 1 a 0 en Champions contra Bayern Munich.

Lo cierto es que Leo pateó dos veces al arco, perdió una chance y dio tres pases clave (pases que derivaron en un remate al arco de un compañero que no terminó en gol), en tanto que completó 20 pases de 27 (74%), recibió dos faltas (una de ellas, la del tiro libre que él mismo transformó en gol), y perdió la pelota una sola vez.

Por supuesto, además convirtió un gol, el del triunfo nada más y nada menos, y que le brinda dos puntos más a su equipo en la tabla, que es lo que vale. En la semana, un analista del diario L'Equipe había explicado que las notas surgen de un promedio del análisis de cinco periodistas sobre el partido, y también comentó que se tienen en cuenta las expectativas que se tienen de un jugador respecto de su rendimiento.

"La nota de Leo no es una cuestión de nacionalidad, sino de esperanza. ¿Qué se espera de él? No es lo mismo lo que se espera de (Carlos) Soler. Messi no hizo un partido horrible, pero cuando tú estás en los octavos de la Champions, te esperas otra cosa", expresó José Barroso, del medio francés, a ESPN F12 tras el partido frente al Bayern Munich.

Por supuesto, dada la trayectoria de Messi en el fútbol internacional, es posible que las expectativas del periodismo francés sean muchísimo más altas que las que ponen en el resto de los jugadores, pero esa subjetividad termina por ponerle una vara altísima a Leo que el resto no tiene. Por ejemplo, en un partido en el que tuvo cuatro atajadas y sufrió tres goles en contra, Gianluigi Donnarumma recibió un 7 por parte de L'Equipe. ¿Es que las expectativas que tienen de él son demasiado bajas?