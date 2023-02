La pregunta que descolocó a Ibarra tras la victoria de Boca a Platense: su respuesta generó risas

Boca Juniors dejó atrás la preocupante derrota que consiguió ante Talleres en condición de visitante. El Xeneize, en la Bombonera, venció a Platense por 3-1 gracias a los tantos de Nicolás Figal, Miguel Merentiel y Norberto Briasco. Post partido, a diferencia de lo sucedido el pasado fin de semana, Hugo Ibarra dijo presente en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre las diferencias entre el triunfo ante el Calamar y la caída en suelo cordobés la pasada fecha, el Negro reaccionó de forma particular. Mientras tomaba agua, se mostró sorprendido por la pregunta y, a la hora de expresarse, utilizó una respuesta que despertó las risas de los presentes: "Que no hablé. Que no hablé. Primero que nada, que no hablé. Es obvio...".

"Bueno, no... Jugar con nuestra gente, de local y en nuestra cancha. Tenemos un jugador más ahí afuera que son ellos. Hay que agradecerle al hincha por alentar partido a partido", añadió posteriormente, resaltando la importancia de los hinchas de Boca a la hora de afrontar cada partido de local.

Sobre la actuación de sus dirigidos, Ibarra fue contundente: "La verdad que los futbolistas lo han hecho muy bien, Platense es un equipo complicado y había que hacerlo fácil jugando. Encontramos por momentos buen juego, llegamos a los goles y tuvimos otras opciones. Terminamos con un 3-1 bien merecido".