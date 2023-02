Descontrol en el PSG: la insólita reacción del director deportivo con los jugadores en pleno partido

Lionel Messi le dio el triunfo al Paris Saint-Germain, que cortó una racha de tres caídas consecutivas con un golazo de tiro libre a los 95 minutos, pero durante el juego ocurrieron situaciones insólitas que tuvieron como protagonista a Luis Campos, el asesor del club parisino que tomó trascendencia luego de su discusión con Neymar.

Cuando el partido estaba cuesta arriba para el conjunto de la capital francesa, Campos bajó del palco a la tribuna a gesticular con mal gusto contra su equipo. Como un aficionado de bar, saltó al césped en los últimos compases del choque y hasta empezó a dar órdenes, tomando el lugar de un Galtier desautorizado de sus funciones e incluso protestó ante el cuarto árbitro.

Además, cuando Messi frotó la lámpara y marcó su golazo agónico de tiro libre para sellar el triunfo del PSG, Campos se peleó con un periodista en el campo de juego, mientras los futbolistas celebraban el gol de la victoria. Tiempo atrás, Marcelo Bielsa había apuntado contra el luso por algunas de sus actitudes. "Nunca hablé con el manager Luis Campos sobre fútbol durante mi estadía en Lille. A él no le interesaba el fútbol", expresó en una oportunidad el entrenador argentino.

Aficionados de todo el mundo calificaron, en redes sociales, dicho acto como una falta de respeto al entrenador, pues pocas veces ocurre que un directivo deje el palco para fungir como "entrenador". Tras el encuentro, a Galtier se le preguntaba sobre lo ocurrido con Campos, pero estuvo lejos de polemizar e intentó suavizar la situación.

"No es una interferencia. En Mónaco no hubo interferencias. A Luis le apasiona ganar. Había ira pero no interferencia. En cuanto a hoy, estoy al frente, no puedo mirar atrás. ¿Qué denota esto? Un gran deseo de triunfar. Por supuesto que Luis es parte del cuerpo técnico. Esto no me supone ningún problema porque no hay intervención técnico-táctica. Hay pasión", expresó.