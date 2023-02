Cómo fue el reencuentro entre Gallardo y Galtier a 23 años del día en que se fueron a las manos

El tiempo lo cura todo. Es que Marcelo Gallardo y Christophe Galtier, dos entrenadores que tuvieron una fuerte pelea hace 23 años a golpes de puño, se reencontraron hace poco en el amistoso entre Riyadh XI, el equipo que momentáneamente dirigió el Muñeco, y el PSG del francés.

La foto del abrazo entre Gallardo y Galtier, a 23 años del día en que se pelearon a golpes.

El 19 de enero, el combinado árabe de jugadores del Al-Nassr y el Al-Hilal disputó un encuentro en Riyadh, Arabia Saudita, contra el conjunto parisino. Allí compartieron cancha Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pero también las cámaras estuvieron puestas en Gallardo y Galtier.

El Muñeco, convocado especialmente para esta oportunidad después de que se terminara su contrato con River a fin de 2022, se reencontró con quien había tenido una durísima disputa en abril del 2000, en un partido entre Monaco, donde jugaba el argentino, y el Olympique de Marsella, que tenía a Galtier como ayudante de campo.

Casi 23 años más tarde, ambos entrenadores se reencontraron y se saludaron con buena onda y un abrazo, en una reconciliación que generó el entorno de Galtier. Según indicó el Diario Olé, hubo gente cercana al DT francés que se encargó de comunicarse con el manager del ex River, Juan Berros, una vez que Gallardo fue invitado al evento en Arabia Saudita, para que acercara las partes.

Sobre la pelea entre ambos, el propio extécnico millonario había contado: "Terminó el primer tiempo y nos fuimos metiendo en el túnel. En esa época no se acostumbraba salir todos juntos. Y ahí viene la emboscada. En la puerta del túnel había unos tipos de seguridad privada... Yo fui uno de los últimos en entrar y al meterme noté que los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel. Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo y me lo saqué de encima".

"Justo veo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre el cuello, vinieron jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar... No sé, habrán sido unos 15, 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados", reveló Gallardo.

El resultado fue que tanto Gallardo como Galtier fueron expulsados en el entretiempo por el árbitro del partido, y el argentino terminó esa noche en el hospital Princess Grace de Mónaco por lastimaduras en la ingle, el estómago, la nariz, los labios y los ojos. El Muñeco hizo una denuncia policial al francés por la situación y este se defendió: "Gallardo me insultó y me pegó. Yo contesté con un reflejo de autodefensa”. Finalmente, el galo fue suspendido con seis meses sin entrar a las canchas.

Ahora, el actual técnico del PSG está al borde de ser despedido, después de la caída en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente a Bayern Munich. Si queda afuera en octavos, lo echarían. Y el técnico que suena para reemplazarlo no es otro que Marcelo Gallardo...