Atento River: el Inter podría frustrar la llegada de un refuerzo bomba a Núñez

Teniendo en cuenta lo complicado que suelen ser los mercados de pases en el fútbol argentino, donde se vende más jerarquía que la que se compra, River optó por comenzar a tentar a futbolistas nacidos en el club para regresar. La mayoría están en Europa y con contratos que vencen en el corto plazo, razón por la cual suelen frotarse las manos en las oficinas.

En esta "ventana" fueron Matías Kranevitter y Nacho Fernández los que volvieron, y Manuel Lanzini, Ramiro Funes Mori y Roberto Pereyra aparecen en el radar. Sin embargo, en el caso del Tucu, el sueño podría frustrarse y hay un "enemigo" que busca conseguirlo: Inter. El conjunto de Milán sabe que no renovará con Udinese y se metió en la pelea para convencerlo.

Roberto Pereyra, otro anhelo de River.

Según cuenta La Gazzetta dello Sport, ya hubo contactos entre las partes para saber el deseo de Pereyra, como también del real interés que tiene el club para sumarlo ya que lo pretende para reemplazar al italiano Roberto Gagliardini, quien se irá libre en junio de la institución. La parte económica, seguramente, puede ser fundamental para la decisión aunque habrá que esperar.

El volante, de 32 años y que debutó con la camiseta del Millonario el 16 de mayo de 2009 frente a Huracán, es la gran figura del equipo Bianconeri, la gran revelación de la Serie A. En esta temporada, Pereyra ha jugado 21 partidos, anotó dos goles y entregó siete asistencias. El Tucu, además, aún tiene edad para poder regresar a la Selección argentina y eso también puede pesar.

Tiempo atrás, fue consultado sobre la chance de volver y fue muy claro: "Sí, eso siempre lo piensa uno, hablo con mi familia y me dan muchas ganas de volver cuando veo partidos. También es cierto que ahora tengo una familia, y así cambian mucho las cosas, pero sí, cuando lo hablo me dan ganas de volver. Si tengo que volver me volvería a River, si no me quedo por acá por Europa".