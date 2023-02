El furioso momento de Xavi tras un penal no cobrado al Barcelona: "Es como una..."

Indignado, furioso, como pocas veces se lo ha visto durante su carrera como jugador. Así estaba este jueves Xavi Hernández tras el empate 2 a 2 entre su Barcelona y Manchester United en el Camp Nou, por los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, después de que a su equipo no le cobraran un penal por una mano de Fred dentro del área.

El entrenador culé protestó fervientemente después de que el árbitro italiano Maurizio Mariani no cobrara una mano del mediocampista brasileño dentro del área, a minutos del final del partido. Claramente sorprendido y molesto, el español le gritó al cuarto árbitro: "Son dos penaltis ya, dos penaltis que no nos cobraron".

Una vez finalizado el duelo contra el equipo inglés, tanto Xavi como el técnico neerlandés Erik ten Hag se abalanzaron sobre el juez, cada uno con sus protestas respecto de lo sucedido en el partido. Claro, a Barcelona no les dieron ese penal, pero a Manchester United no le dieron una polémica falta a centímetros del área rival.

Más tarde, en conferencia de prensa, a Xavi no se le fue la bronca sino todo lo contrario: "Pues que es un penalti como una catedral, ¿no? El segundo. ¿Cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco. Pues no lo sé qué hay que hacer para pitar un penalti de manos ya", expresó con un tono fuerte.

"Son manos clarísimas, pero clarísimas. Además lo han chequeado, me ha dicho el cuarto (árbitro) que lo han chequeado y dicen que no. Me parece increíble. Me parece increíble", repitió, furioso, el exmediocampista de Barcelona.

El partido de vuelta se jugará en Old Trafford el jueves 23 de febrero a las 17, y ambos deben ganar para asegurarse el pase a octavos de final de la Europa League. Si hay empate, habrá alargue y, de persistir, definición por tiros desde el punto del penal.