¿Siete cambios? Fuerte definición sobre el equipo de Boca que se viene: "Ibarra ya tiene la escoba"

Muchos problemas para Hugo Ibarra en Boca. Porque al bajo nivel del equipo se le suman las lesiones y suspensiones que afectan al plantel. Y el Negro, preocupado por el presente del Xeneize, decidió pasar la escoba y modificar muchas cosas. Es que el entrenador podría llegar a hacer hasta siete cambios para el partido de este domingo contra Platense. ¿Quiénes se quedan?

Según la información de Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports, apenas cuatro jugadores tienen su puesto asegurado para el choque ante el Calamar en la Bombonera: "Sergio Romero, Bruno Valdez, Nicolás Figal y Alan Varela tienen el puesto asegurado el domingo. El resto, todo a revisión. Ibarra tiene ya la escoba. Empieza a barrer para un lado y para el otro. Empieza a resolver cuestiones. El entrenador hoy en la rueda de prensa fue categórico: 'Estoy preocupado prácticamente por todo el equipo'. Se hizo responsable de esta situación, de este momento del conjunto Xeneize", aseguró el periodista.

"Hay que tener en cuenta lo siguiente: de salir, Frank Fabra pasa de capitán o subcapitán en algunos partidos de 2022 a estar en el banco de suplentes. Lo ven muy bajo y yo creo que el domingo juega Sández", comentó Aguilera sobre el lateral izquierdo colombiano.

En ese sentido, continuó con más detalles de los cambios de Boca para el partido contra Platense: "La mitad de la cancha: Equi Fernández va a jugar como titular, ¿por quién? Podría ser por el capitán actual, por Pol Fernández. En la zona izquierda, Martín Payero puede ser el reemplazante de Juan Ramírez".

"En el ataque, no puede contar con cinco delanteros el técnico, porque no solo no puede contar con Sebastián Villa que está suspendido, con Darío Benedetto que está suspendido, tampoco con los lesionados, que son tres: Exequiel 'Changuito' Zeballos fue operado ayer, Luis Vázquez con molestias en el pubis, y Nicolás Orsini se desgarró", recordó.

De esta manera, el Boca de Ibarra podría presentar una imagen completamente distinta a la del encuentro frente a Talleres, y con un cambio de esquema incluido: ¿4-4-2 o 4-2-2-2?

En una sorpresiva rueda de prensa, el Negro primero se disculpó por suspender la conferencia que estaba planeada para el sábado tras la derrota con Talleres: "Discúlpenme, a veces hay que tener la cabeza fría para hablar y no estaba en condiciones el fin de semana. Le pido disculpas a todos ustedes porque siempre hablo".

Más tarde, a la hora de hablar sobre los aspectos que le preocupan sobre el funcionamiento de Boca, Ibarra se sinceró: "Del equipo me preocupa prácticamente todo. Lo tengo que trabajar en la semana y día a día. Ojalá que los fines de semana se pueda dar. Hay entrenamientos que lo hacemos muy bien y a veces no se lleva a cabo en los partidos. También porque tiene que ver el rival. Me quedo conforme con el pasaje de algunos minutos del pasaje del partido en La Bombonera, sobre todo en el primer tiempo".

Sobre los juveniles, que son fuertemente pedidos por los hinchas, agregó: "Yo más que nadie conozco a los jugadores. los he tenido en Reserva, los conozco de chicos. Sé el momento en el que lo tengo que poner. En el momento que yo decida van a entrar, sea de titular o de suplentes para sumar minutos. Si, en estos partidos, los chicos han entrado, son jugadores que juegan bien. Los necesitamos a ellos y a todo el plantel".